Notas de la Comunidad: así es el ensayo con que Meta busca reemplazar a los verificadores en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Meta comenzó a probar en Honduras las Notas de la Comunidad, un sistema colaborativo con el que busca reemplazar gradualmente el trabajo de las organizaciones (como EH Verifica) independientes que verifican contenidos falsos o engañosos en sus plataformas.
El ensayo, iniciado el 9 de septiembre de 2026, también comprende otros 15 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En esta primera etapa, los hondureños pueden inscribirse para escribir y evaluar notas, pero estas aclaraciones todavía no aparecerán públicamente.
Meta indicó que decidirá cuándo activarlas después de comprobar que el sistema funciona adecuadamente.
Hasta entonces, el programa de verificación independiente continuará operando en los países incluidos en la prueba.
La empresa pretende que, una vez consolidado el nuevo modelo, las notas se conviertan en su principal mecanismo para agregar contexto a publicaciones dudosas en Facebook, Instagram y Threads.
Sustitución profesional
Los colaboradores podrán redactar explicaciones de hasta 500 caracteres sobre publicaciones que consideren confusas o potencialmente engañosas. Cada nota deberá incluir un enlace que respalde la información utilizada.
Después, otros participantes decidirán si la aclaración resulta útil. Sin embargo, no bastará con obtener una mayoría de votos: la nota solo será publicada cuando reciba el respaldo de usuarios que, según sus evaluaciones anteriores, suelen mantener posiciones diferentes.
Meta utilizará inicialmente un algoritmo basado en el código abierto de las Notas de la Comunidad de X. La compañía sostiene que este sistema de coincidencias permitirá reducir sesgos y evitar que un grupo organizado imponga determinadas explicaciones.
Los colaboradores permanecerán anónimos y deberán ser mayores de 18 años, tener una cuenta con más de seis meses de antigüedad, conservarla en buen estado y utilizar un teléfono verificado o la autenticación en dos pasos.
A diferencia de las verificaciones profesionales, una nota no reducirá el alcance de la publicación ni limitará su circulación.
El contenido podrá seguir compartiéndose, aunque tenga una advertencia añadida. Inicialmente, las notas tampoco estarán disponibles para anuncios publicitarios.
El modelo fue probado por primera vez en Estados Unidos el 18 de marzo de 2025. Las notas comenzaron a mostrarse públicamente el 7 de abril, fecha en que Meta puso fin allí a su programa de verificación independiente.
Aunque la empresa presenta el sistema como una alternativa más abierta, sustituir investigaciones profesionales por consensos entre usuarios deja interrogantes sobre su rapidez, cobertura y capacidad para reaccionar ante campañas coordinadas.
El propio Consejo de Supervisión de Meta advirtió que las notas y la verificación profesional cumplen funciones diferentes.
También alertó que el modelo podría sufrir retrasos o manipulaciones, especialmente en países polarizados, contextos electorales y entornos con amplias redes de desinformación.