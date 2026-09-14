Notas de la Comunidad: así es el ensayo con que Meta busca reemplazar a los verificadores en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Meta comenzó a probar en Honduras las Notas de la Comunidad, un sistema colaborativo con el que busca reemplazar gradualmente el trabajo de las organizaciones (como EH Verifica) independientes que verifican contenidos falsos o engañosos en sus plataformas.

El ensayo, iniciado el 9 de septiembre de 2026, también comprende otros 15 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En esta primera etapa, los hondureños pueden inscribirse para escribir y evaluar notas, pero estas aclaraciones todavía no aparecerán públicamente.

Meta indicó que decidirá cuándo activarlas después de comprobar que el sistema funciona adecuadamente.

Hasta entonces, el programa de verificación independiente continuará operando en los países incluidos en la prueba.

La empresa pretende que, una vez consolidado el nuevo modelo, las notas se conviertan en su principal mecanismo para agregar contexto a publicaciones dudosas en Facebook, Instagram y Threads.