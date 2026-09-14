La imagen de Johana Bermúdez con Trump en la Casa Blanca es generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que la diputada nacionalista Johana Bermúdez visitó la Casa Blanca y sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, es falso que la fotografía demuestre que Bermúdez visitó la Casa Blanca. La propia diputada publicó la imagen y aclaró que fue creada con inteligencia artificial (IA). Además, EH Verifica corroboró que se trata de contenido sintético. “¡Johana Bermúdez llegó a la Casa Blanca!”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 13 de septiembre.

El bulo se mueve mientras la parlamentaria se encuentra de visita en Washington, Estados Unidos, donde participa como representante de Honduras en “She Is Global Leaders”, una reunión de lideresas de diferentes países. El Congreso Nacional también informó que, como parte de su gira por Estados Unidos, la congresista tendría reuniones con representantes del Grupo del Banco Mundial y de la United Nations Foundation.

Es imagen de IA

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + reunión + Donald Trump” permitió localizar el origen de la fotografía. La imagen fue publicada el 12 de septiembre en los perfiles de redes sociales de la diputada nacionalista ( Instagram , X y Facebook ). "Se me cumplió el sueño. Guau, se me cumplió el sueño. Hoy me veo sentada frente al Presidente de los Estados Unidos y no puedo evitar regresar a esa niña que caminó descalza, que desde muy pequeña conoció el trabajo duro y las carencias, pero nunca la fe. Esa niña garífuna que soñaba en grande sin saber todavía cómo, pero sabiendo que con Dios nada es imposible", dice parte del post en Facebook. Al final de la publicación aparece un hashtag que indica que el contenido fue creado con inteligencia artificial (IA).

Al analizar la imagen, se observa que el rostro de Bermúdez presenta diferencias respecto de otras fotografías de sus apariciones públicas. Este indicio llevó a EH Verifica a profundizar en el análisis con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial (IA), que arrojó un 99.5% de probabilidad de que la imagen haya sido generada digitalmente.