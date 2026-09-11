Es falso que Mario Zelaya y José Ramón Bertetty quedaran en libertad por el caso de corrupción del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, y el exadministrador de esa institución quedaron en libertad tras supuestamente ser absueltos por un caso de corrupción relacionado con el Seguro Social. Sin embargo, esto es falso. Aunque ambos exfuncionarios fueron absueltos del delito de violación de los deberes de los funcionarios en uno de los procesos relacionados con el IHSS, la resolución no ordenó su liberación. Zelaya y Bertetty continúan privados de libertad debido a otras condenas anteriores que mantienen vigentes. Además, la portavoz del Ministerio Público, Claudia Díaz, aclaró a EH Verifica que ambos exfuncionarios suman 13 condenas y más de 166 años de prisión acumulados: Zelaya, con 80 años y 6 meses, y Bertetty, con 86 años y 7 meses. "Como por 'varia mágica' varios implicados en casos relacionados con el anterior gobierno nacionalista están saliendo en libertad. Ahora el Tribunal de Sentencia absolvió a Mario Zelaya y Ramón Bertetty por el caso del IHSS", dice el texto sobrepuesto de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 10 de septiembre de 2026.

Mario Zelaya fue director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre 2010 y 2014. Durante esos cuatro años estuvo al frente de la institución y de su administración, hasta que el Seguro Social fue intervenido a inicios de 2014. José Ramón Bertetty también ocupó cargos gerenciales en el IHSS entre 2010 y 2014. Primero se desempeñó como gerente general y posteriormente como gerente administrativo y financiero, formando parte de la estructura directiva de la institución durante la gestión de Zelaya. El 9 de septiembre de 2026, el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó un fallo absolutorio a favor de Zelaya y Bertetty por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. La decisión se produjo porque, según lo informado sobre el fallo, el tribunal determinó que la adjudicación cuestionada había sido aprobada por la Junta Directiva del IHSS y que no se logró acreditar que Zelaya y Bertetty hubieran incumplido deberes inherentes a sus cargos. Los integrantes de esa junta involucrados en los hechos ya habían sido condenados en otro proceso.

No fueron liberados

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Mario Zelaya + José Bertetty + libertad + caso IHSS” no arrojó resultados en fuentes oficiales ni medios de comunicación que evidencien que Zelaya y Bertetty salieron de prisión. Del mismo modo, una revisión del sitio web del Poder Judicial y sus cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram y X) no localizó una comunicación oficial sobre el supuesto cambio de medidas. Lo que sí encontró el rastreo fue una nota periodística de EL HERALDO en la que se detalla que el Poder Judicial informó que los exfuncionarios del IHSS fueron absueltos este miércoles por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Según detalla la pieza, la decisión se tomó porque la adjudicación investigada fue aprobada por la Junta Directiva del IHSS, cuyos integrantes ya habían sido condenados en otro proceso, y no se logró acreditar que Zelaya y Bertetty incumplieran deberes inherentes a sus cargos, sin asegurar que recobraban su libertad.

Mantienen otras condenas

Mario Zelaya y José Ramón Bertetty han enfrentado múltiples procesos judiciales derivados de hechos de corrupción en el IHSS. Entre ellos figuran los casos conocidos como los “14 contratos”, tubería de cobre, empresas fantasma y coimas, además de procesos por fraude y lavado de activos. En marzo de 2026, por ejemplo, Zelaya y Bertetty fueron declarados culpables en el caso denominado “14 contratos”, relacionado con un perjuicio superior a 158 millones de lempiras al IHSS mediante proyectos de infraestructura. Además, una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia establece condenas contra ambos por lavado de activos y fraude al fisco. En ese expediente, la pena por lavado de activos fue fijada en 14 años, seis meses y cinco días de prisión, mientras que por fraude al fisco se impusieron nueve años y nueve meses. Tras conocerse la reciente absolución, el Ministerio Público aclaró que ambos exfuncionarios continuarán privados de libertad por las demás sentencias que pesan en su contra. Según el recuento divulgado por la Fiscalía, Zelaya acumula seis condenas que suman 80 años y seis meses, mientras Bertetty registra siete condenas que totalizan 86 años y siete meses. En conjunto, el Ministerio Público contabiliza 13 condenas contra ambos exdirectivos, con penas acumuladas que superan los 166 años de prisión.