Absuelven a Mario Zelaya y Ramón Bertetty por delito de corrupción en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal en materia de Crimalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó una sentencia absolutaria para Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, quienes eran acusados por un delito de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Zelaya Rojas, exdirector del IHSS y Bertetty, ex subgerente financiero y administrativo, estaban siendo acusados por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. El Poder Judicial a través de sus redes sociales explicó que la resolución a favor de los diputados se debió a que "fue la Junta Directiva la que aprobó la adjudicación a favor de una empresa. Los integrantes de dicha Junta Directiva ya fueron condenados en un proceso anterior; además, no se logró acreditar que los imputados hayan violentado algún deber inherente a su cargo".

De igual forma, anunció que la audiencia para la lectura de sentencia quedó programada para el lunes 12 de octubre a las 2 de la tarde.

Condenados previamente

El pasado 16 de junio Zelaya y Bertetty fueron sentenciados a nueve años y siete meses de prisión por el caso "14 contratos" al ser encontrados culpables por violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado, de acuerdo a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF). Además, a ambos exfuncionarios del IHSS se les impuso una multa de más de 12 millones de lempiras (12,258,454.97). Ambos fueron imputados de participar en una serie de irregularidades en la adjudicación de proyectos de infraestructura valorados en 158 millones de lempiras.