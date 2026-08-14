Es falsa la portada atribuida a La Prensa sobre supuesta corrupción en el IHSS de San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales, principalmente en WhatsApp, circula una captura de pantalla de una supuesta portada atribuida al diario La Prensa, en la que se informa sobre una presunta corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula. Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de una portada creada digitalmente que no pertenece a la autoría de la marca, según constató EH Verifica. “IHSS SPS CAE EN DESGRACIAS EN MANOS DEL CORRUPTO MÁS GRANDE QUE HA TENIDO EL IHSS EN TIEMPO DE MARIO ZELAYA Y LA VENTA DE PLAZAS”, dice textualmente el titular de la supuesta portada que circula en WhatsApp.

La Prensa ha sido utilizada como referencia para la creación y circulación de portadas falsas en redes sociales, principalmente con el propósito de atribuir al medio información que nunca ha sido publicada. Estos contenidos aprovechan la identidad gráfica y el reconocimiento de la marca para dar apariencia de legitimidad a afirmaciones falsas o manipuladas. La circulación de este tipo de materiales no es nueva y puede incluir modificaciones de titulares, fotografías, fechas y otros elementos de diseño para simular una edición auténtica del periódico. Las portadas apócrifas constituyen una modalidad de desinformación que busca aprovechar el reconocimiento y la credibilidad de una marca periodística para dotar de apariencia de legitimidad a mensajes falsos difundidos en redes sociales.

Fabricada digitalmente

Una búsqueda en el sitio web de La Prensa, en la sección “Edición PDF” , no localizó la portada viral en ninguna de las ediciones oficiales. En las portadas auténticas de La Prensa se mantiene una estructura clara, con jerarquías tipográficas definidas, una distribución equilibrada de los elementos y un diseño limpio. La tipografía utilizada en la portada viral también presenta diferencias respecto de las fuentes y los estilos tipográficos habituales de La Prensa. En la imagen se observan variaciones en el tamaño, grosor, espaciado y disposición de los textos, especialmente en el titular principal, que no corresponden con la jerarquía visual que el medio utiliza habitualmente en sus primeras planas. Además, una revisión visual de la imagen evidencia varias inconsistencias en la composición. Se observan desproporciones en los tamaños de los textos, alineaciones irregulares y una distribución poco ordenada de los elementos. En primer lugar, se identifica una inconsistencia en la fecha: la portada señala que corresponde al viernes 8 de agosto de 2025, cuando esa fecha correspondió a 2025 y no a 2026. También se observan diferencias en los niveles de nitidez, iluminación y perspectiva de algunos elementos del fondo, lo que sugiere que pudieron ser incorporados a partir de imágenes diferentes. Los fajos de billetes presentan una disposición y perspectiva poco naturales en relación con el resto de la composición, una característica que puede observarse en contenidos creados o manipulados digitalmente. El cartel y su interacción con las manos y el cuerpo de la persona también muestran una integración poco natural, otro indicio de una posible composición sintética. Asimismo, en las personas que aparecen al fondo se observan irregularidades en las extremidades y los rostros, algunos de los cuales presentan rasgos poco definidos o una estructura anatómica inconsistente. Los elementos superpuestos sobre la imagen, como el papel arrugado con el mensaje “Venta de plazas” y las manchas y manos rojas, tienen apariencia de recursos gráficos incorporados digitalmente sobre una imagen de fondo. Finalmente, al analizar la portada con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenido generado o manipulado digitalmente, se obtuvo un 99.8% de probabilidad de que la imagen haya sido generada con inteligencia artificial (IA).