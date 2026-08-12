Nasralla no respaldó reforma energética liberal: publicación en X es falsa

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla que supuestamente muestra una publicación en X de Salvador Nasralla en la que respalda la propuesta de reforma energética presentada por la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional. Sin embargo, la publicación atribuida a Nasralla es falsa. La captura fue modificada a partir de una publicación real del político hondureño. “Celebro y aplaudo que la bancada del partido Liberal ha puesto en presentación la propuesta de reforma energética que responda a las necesidades de la población honduras”, dice literalmente parte del presunto mensaje de Nasralla en una imagen que se mueve por WhatsApp desde al menos el 12 de agosto.

La discusión sobre la reforma energética comenzó después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso Nacional un anteproyecto para reformar la Ley General de la Industria Eléctrica, con el objetivo de modernizar el sistema eléctrico y atender los problemas financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La iniciativa comenzó a ser socializada por la Comisión de Energía del Congreso Nacional a inicios de junio. El proyecto plantea una reorganización de la ENEE mediante la creación de sociedades para distintas áreas del sistema eléctrico. Su discusión ha sido intermitente debido a la falta de consensos. En ese contexto, el Partido Liberal presentó una contrapropuesta tras expresar desacuerdos con algunos puntos de la iniciativa. La propuesta liberal plantea alternativas sin privatizar la estatal, entre ellas que la ENEE matriz conserve la propiedad de los activos y que las subsidiarias reciban esos bienes para administrarlos, operarlos, mantenerlos y custodiarlos. El proyecto establece que esas asignaciones no constituyen una transferencia de dominio.

No hay registros

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Salvador Nasralla + reforma energética”, “Nasralla + contrapropuesta + Partido Liberal” y otras combinaciones relacionadas no permitió localizar registros que confirmen que Nasralla realizó esas declaraciones. Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de Salvador Nasralla en Facebook , X e Instagram . En ellas se encontró una publicación en la que Nasralla desmiente la declaración que se le atribuye.