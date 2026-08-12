Ley de Justicia Energética no ordena devolver deuda (L120,000 millones) que cita Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, afirmó que, según la contrapropuesta de reforma de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) presentada por su bancada las empresas subsidiarias comenzarán a operar sin deuda y devolverán al Estado, en un plazo de diez años, los 120,000 millones de lempiras adeudados por la estatal. “Que las subsidiarias comiencen sin deuda, que se pague al Estado después de 10 años. Darle una gracia de 10 años para que puedan dar ganancia y luego pagarle al Estado los 120,000 millones de deuda acumulada que hay al día de hoy”, aseguró (desde el minuto 5:20).

Sin embargo, la afirmación de Jorge Cálix es una verdad a medias. La contrapropuesta del Partido Liberal sí establece que, durante diez años, el Estado asumirá el pago y el servicio de la deuda financiera, así como otras obligaciones históricas de la ENEE. No obstante, el proyecto no establece que, una vez concluido ese período, las empresas subsidiarias deberán devolver al Estado los recursos utilizados para atender la deuda histórica. Tampoco fija un monto de 120,000 millones de lempiras que deba ser reembolsado por estas empresas. Además, las subsidiarias no comenzarían necesariamente sin ninguna deuda. Lo que plantea la propuesta es que no recibirían el pasivo histórico acumulado por la ENEE matriz. De hecho, el proyecto permite que las nuevas empresas contraigan posteriormente préstamos con el Estado, instituciones autónomas, organismos internacionales y entidades financieras. Cálix hizo la afirmación el 10 de agosto el mismo día en que miembros de la bancada liberal en el Congreso Nacional anunciaron una contrapropuesta de ley en respuesta a la iniciativa de reforma al subsector eléctrico enviada por el Poder Ejecutivo. Según los representantes liberales, el proyecto busca mantener el carácter público de la ENEE e incorporar mecanismos para proteger la propiedad estatal de sus acciones y activos estratégicos. EH Verifica solicitó a Jorge Cálix la fuente que sustenta su afirmación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Qué dice la propuesta