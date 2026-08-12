Imagen de supuestos censistas entrevistando a una mujer fue creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a dos encuestadores del Censo de Población y Vivienda 2026 entrevistando a una mujer que lleva en su camiseta la frase: “Con Xiomara estábamos mejor”. Sin embargo, la imagen es falsa: fue generada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a una escena real del levantamiento censal. “Estoy esperando este momento, les voy a poner una p****”, cita textualmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida más de 90 veces desde el 10 de agosto.

El pasado 10 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) inició el levantamiento nacional del XVIII Censo de Población y VII de Vivienda 2026. El proceso consiste en recolectar datos demográficos, socioeconómicos y sobre las condiciones de vivienda de la población hondureña, con el propósito de obtener un perfil actualizado de sus habitantes y sus condiciones de vida. De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, los datos recopilados servirán como base para orientar la inversión pública y dirigir recursos hacia los municipios con mayores necesidades. El censo de población y vivienda se realiza generalmente cada 10 años. El último censo efectuado en Honduras fue en 2013.

Imagen de IA

En primer lugar, una búsqueda inversa con Google Lens no arrojó resultados en medios de comunicación, publicaciones oficiales ni fuentes institucionales que confirmaran que la fotografía corresponde a un hecho real. Al analizar el contenido viral, también se identificaron varios indicios de que la imagen fue generada con inteligencia artificial. Entre las inconsistencias destacan errores ortográficos en los textos que aparecen en las prendas de las personas. Por ejemplo, la palabra “estábamos” aparece escrita como “estavamos”, mientras que en el chaleco de la joven ubicada en el centro se lee “Ceno” en lugar de “censo”. Ante estos indicios, la imagen fue sometida a una evaluación con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido sintético. El análisis arrojó una probabilidad del 99.9% de que la imagen haya sido generada mediante inteligencia artificial.