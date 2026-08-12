La Tierra no perderá gravedad durante 7 segundos en el eclipse solar de este 12 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan en redes sociales publicaciones que aseguran que el supuesto “Proyecto Anchor”, atribuido a un plan secreto de la NASA, hará que la Tierra pierda siete segundos de gravedad este 12 de agosto de 2026, durante el eclipse solar total. Sin embargo, esta afirmación es falsa. No existe evidencia en medios de comunicación ni en fuentes confiables que la NASA haya creado un proyecto con ese nombre ni de que un eclipse pueda provocar la desaparición de la gravedad terrestre. La NASA explica que los efectos gravitacionales asociados con un eclipse solar son esencialmente los mismos que ocurren durante una Luna nueva, cuando el Sol y la Luna están aproximadamente alineados con la Tierra. Estos efectos son pequeños y se relacionan principalmente con las mareas, no con una interrupción de la gravedad. "El Proyecto Ancor describe una brocha atmosférica de 7.3", dice literalmente el texto sobrepuesto de un video de TikTok, compartido más de 210,000 veces desde el 8 de agosto.

Este 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total, un fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la luz solar durante un breve periodo en determinadas zonas del planeta. La franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de España, una pequeña zona del noreste de Portugal y parte del territorio ruso. En otras regiones de Europa, África y Norteamérica, el fenómeno podrá observarse de forma parcial, según informó la NASA. En el caso de Honduras, la información publicada por la NASA sobre la zona de visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no incluye al país entre las regiones donde podrá observarse el fenómeno, ni de forma total ni parcial.

Nada lo prueba

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Proyecto Anchor + perder gravedad + Tierra + 12 de agosto 2026” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen esta versión. Una búsqueda en el sitio web oficial de la NASA tampoco encontró registros de un documento denominado “Proyecto Anchor” ni de publicaciones que adviertan sobre una supuesta pérdida de gravedad durante el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Tampoco se encontraron menciones relacionadas con el supuesto proyecto en las cuentas de la NASA en Facebook , X , Instagram y TikTok . Además, se realizaron búsquedas en otros motores y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de las publicaciones virales que reproducen la misma afirmación. Las pesquisas no hallaron evidencia de que el supuesto “Proyecto Anchor” haya sido difundido oficialmente por la NASA ni replicado por fuentes confiables. Las búsquedas sí permitieron encontrar un artículo de la NASA en el que la agencia explica que los efectos gravitacionales asociados con un eclipse son esencialmente los mismos que ocurren durante cualquier Luna nueva y son muy pequeños, debido a que el Sol y la Luna se encuentran aproximadamente alineados con respecto a la Tierra. La explicación de la NASA no señala que la gravedad terrestre desaparezca durante un eclipse ni respalda la afirmación viral de que la Tierra perderá gravedad durante siete segundos. Las imágenes utilizadas en el video para mostrar el supuesto documento de la NASA también presentan indicios de haber sido generadas con inteligencia artificial (IA), entre ellos caracteres sin sentido o ilegibles y un logotipo de la agencia con características distintas al oficial. El contenido también fue analizado con Hive Moderation, una herramienta de detección de material generado con inteligencia artificial. El resultado arrojó una probabilidad del 52.6% de que el video haya sido generado con IA y del 99.3% de que el audio haya sido creado con esta tecnología.