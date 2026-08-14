  1. Inicio
  2. · Sucesos

Localizan "casa loca" vinculada al crimen de los cuatro primos en La Ceiba

Autoridades policiales capturaron esta mañana a un sospechoso de dar muerte a cuatro personas y vinculado a dos más, además de armas usadas en crímenes

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 11:08

La Ceiba, Honduras.- En el marco de las investigaciones para esclarecer el brutal asesinato de cuatro jóvenes en La Ceiba, Atlántida, agentes de la Policía Nacional ejecutaron este viernes -14 de agosto- un operativo de allanamiento en la colonia Las Mercedes, donde se logró la localización e inspección de una presunta "casa loca".

​Según los informes preliminares de las autoridades, en este inmueble se habrían perpetrado actos de tortura contra los primos Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís.

Los cuerpos fueron encontrados sin vida el pasado 19 de julio entre las colonias San José y Canelas de esta misma ciudad. Familiares relataron que los jóvenes habían salido de la iglesia y se dirigían a sus viviendas cuando fueron privados de libertad por desconocidos.

"Venían de la iglesia cuando fueron raptados": lo último que hicieron los cuatro primos asesinados en La Ceiba

El subcomisionado de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, indicó que una de las hipótesis iniciales apunta a que los responsables usaron distintos sitios para abandonar los cuerpos con el propósito de dificultar las investigaciones.

Durante la inspección en la vivienda de la colonia Las Mercedes, las fuerzas policiales requirieron a dos menores de edad un varón y una mujer a quienes se les supone participantes en el cuádruple crimen que conmocionó a la comunidad ceibeña.​

Autoridades les incautaron el arma con las que pudieron haberles dado muerte.

Autoridades les incautaron el arma con las que pudieron haberles dado muerte.

 (Foto: Carlos Molina| EL HERALDO )

Este hallazgo se suma a un allanamiento ejecutado horas antes por los equipos de investigación, en el cual se logró la captura de un sujeto presuntamente vinculado al caso.

Al momento de su detención, se le decomisó un arma de fuego con la que se presume habrían quitado la vida a las cuatro víctimas.​

“Por guapo, me confundieron”: Así cayó “El Diablo”, acusado de matar a Roberto Chavarría en un asalto en Olanchito

Asimismo, en dicho procedimiento se requirió a dos hombres adicionales, quienes se encuentran bajo custodia para efectos de investigación y determinar su grado de responsabilidad en el hecho criminal.​

Las autoridades policiales y el Ministerio Público continúan con las diligencias en la zona para recolectar pruebas periciales que permitan sustentar el caso ante los tribunales correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias