Localizan "casa loca" vinculada al crimen de los cuatro primos en La Ceiba

​La Ceiba, Honduras.- En el marco de las investigaciones para esclarecer el brutal asesinato de cuatro jóvenes en La Ceiba, Atlántida, agentes de la Policía Nacional ejecutaron este viernes -14 de agosto- un operativo de allanamiento en la colonia Las Mercedes, donde se logró la localización e inspección de una presunta "casa loca".

​Según los informes preliminares de las autoridades, en este inmueble se habrían perpetrado actos de tortura contra los primos Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís. Los cuerpos fueron encontrados sin vida el pasado 19 de julio entre las colonias San José y Canelas de esta misma ciudad. Familiares relataron que los jóvenes habían salido de la iglesia y se dirigían a sus viviendas cuando fueron privados de libertad por desconocidos.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, indicó que una de las hipótesis iniciales apunta a que los responsables usaron distintos sitios para abandonar los cuerpos con el propósito de dificultar las investigaciones. Durante la inspección en la vivienda de la colonia Las Mercedes, las fuerzas policiales requirieron a dos menores de edad un varón y una mujer a quienes se les supone participantes en el cuádruple crimen que conmocionó a la comunidad ceibeña.​

Este hallazgo se suma a un allanamiento ejecutado horas antes por los equipos de investigación, en el cual se logró la captura de un sujeto presuntamente vinculado al caso. Al momento de su detención, se le decomisó un arma de fuego con la que se presume habrían quitado la vida a las cuatro víctimas.​