Caso IHSS: Zelaya y Bertetty reciben nueva condena por fraude continuado

Tegucigalapa, Honduras.-La Sala IV del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción condenó este viernes 19 de junio a varios exfuncionarios vinculados al caso de los “14 contratos” del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por el delito de fraude continuado en perjuicio de la administración pública.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que los principales condenados son Mario Roberto Zelaya y José Ramón Bertetty, quienes recibieron una pena de nueve años y cuatro meses de prisión, además de una multa que será establecida en la etapa de ejecución de sentencia.

De acuerdo con las investigaciones, los exfuncionarios participaron en el desvío de más de 158 millones de lempiras, fondos que estaban destinados a proyectos de infraestructura dentro del IHSS, pero que habrían sido canalizados mediante una red de contratos irregulares.