Condenan a 20 años de prisión a asesino del abogado René Altamirano

San Pedro Sula, Honduras.-El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional condenó este viernes 19 de junio a 20 años de reclusión a Franklin Eduardo Ramírez Majano, tras ser hallado culpable del asesinato del abogado René Altamirano Interiano, crimen ocurrido el 6 de febrero en San Pedro Sula, Cortés.

La sentencia fue emitida mediante procedimiento abreviado, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad como autor material del delito de asesinato.

El Poder Judicial informó que la Secretaría del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción notificó a las partes procesales sobre la resolución.

El condenado deberá cumplir su pena en el Centro Penitenciario de Támara, en el Distrito Central, Francisco Morazán.