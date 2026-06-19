Condenan a 20 años de prisión a asesino del abogado René Altamirano

San Pedro Sula, Honduras.-El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional condenó este viernes 19 de junio a 20 años de reclusión a Franklin Eduardo Ramírez Majano, tras ser hallado culpable del asesinato del abogado René Altamirano Interiano, crimen ocurrido el 6 de febrero en San Pedro Sula, Cortés.
La sentencia fue emitida mediante procedimiento abreviado, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad como autor material del delito de asesinato.
El Poder Judicial informó que la Secretaría del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción notificó a las partes procesales sobre la resolución.
El condenado deberá cumplir su pena en el Centro Penitenciario de Támara, en el Distrito Central, Francisco Morazán.
Caso
De acuerdo con las investigaciones policiales, Ramírez Majano fue identificado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha y fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.
Las autoridades sostienen que el ahora sentenciado habría recibido 50,000 lempiras a cambio de asesinar al profesional del derecho.
El hecho se registró cuando la víctima realizaba una compra en una pulpería cercana a su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenida del barrio Medina de San Pedro Sula.
Según el expediente investigativo, el agresor y un menor de edad siguieron a la víctima en motocicletas y, en el momento oportuno, le dispararon en el rostro.
El Ministerio Público presentó como prueba una línea de tiempo sustentada en videos de vigilancia que documentan el recorrido de los presuntos responsables desde El Progreso hasta la escena del crimen, lo que fortaleció la acusación.
En la audiencia de procedimiento abreviado, desarrollada a mediados de mayo, Ramírez Majano confesó haber disparado contra el abogado, lo que permitió cerrar el proceso con la sentencia condenatoria.