“Ya estaba fuera de mis manos": Médico que atendió a la chef Sandra Díaz antes de su muerte

Tras la información y los videos publicados sobre la atención brindada el día en que murió la chef Sandra Díaz del Valle, el doctor Pablo Cerritos salió a dar la cara y revelar lo ocurrido ese día, así como la atención que se le brindó a su paciente momentos antes de qfallecer. ¿Qué ocurrió ese día?
Fue este viernes, durante una entrevista con el canal HCH, donde el doctor Cerritos reapareció tras los rumores de que había salido del país, luego de atender a la chef Sandra Díaz en su clínica, quien murió momentos después el pasado miércoles 10 de junio.
El día de su cumpleaños, Sandra Díaz llegó junto a su prometido, Juan Fernando Lobo, al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM) tras presentar dolor cervical, donde fue atendida por el doctor Cerritos. Ese mismo día falleció mientras era trasladada de emergencia al Hospital Escuela. ¿Qué ocurrió durante su atención en la clínica?
Según aclaró Cerritos, "no soy médico estético, no pretendo pertenecer a la medicina estética, no hice ningún procedimiento estético. Ella llegó buscando atención médica de medicina general, la cual se le brindó y, pues en la autopsia se va a saber lo que realmente es. Estoy esperando la autopsia al igual que todos”.
Aunque se conoció que había salido del país tras la muerte de la chef, explicó que: “Estoy para dar la cara y dejar claro que no estoy huyendo, no tengo orden de captura. Si no he comentado es por respeto a la paciente, pero están especulando muchas cosas, entre ellas que soy médico estético”.
En cuanto al procedimiento realizado, relató que la chef "solo me refirió dolor de cuello o cervicalgia, pero, dados los síntomas, se sospechó de otro tipo de complicaciones, por lo que se le brindaron primeros auxilios. Se le practicó RCP y se le dio la atención de emergencia que requería".
Continuó: “Posteriormente, fue trasladada al Hospital Escuela, cuando su presión arterial ya indicaba que necesitaba otro tipo de atención, propia de un centro hospitalario, como ser entubada y recibir atención especializada”, donde además detalló que en el camino “su presión siguió deteriorándose y llegamos al Hospital Escuela y, pues bueno, lo demás ya estaba fuera de mis manos”.
Mencionó que primero se llamó al 911, pero en vista de que la ambulancia no llegaba, “fuimos con su cónyuge (Juan Fernando Lobo), un enfermero y yo (Pablo Cerritos), a trasladarla al Hospital Escuela, con un deterioro progresivo en el camino de su presión arterial”.
También defendió que ningún documento clínico ha sido ocultado y que todo ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para brindar cualquier información necesaria que permita determinar la causa exacta de muerte de la chef.
“Se pusieron dosis terapéuticas. En la autopsia se va a ver todo, se va a saber la verdad. Y pues al final nosotros nos formamos como médicos, y nuestra intención es salvar vidas, no quitarlas, como dicen por ahí", manifestó.
Aclaró que, ante las menciones de que es un médico estético y “que se andaba haciendo un procedimiento estético en mi clínica, por ejemplo", aclaró que "eso no pasó. No pretendo ni deseo serlo (médico estético)".
El informe médico indica que, ante el cuadro de dolor que presentaba al momento de la consulta, el personal médico le administró varios medicamentos por vía intravenosa, entre ellos tramadol, dexketoprofeno y dexametasona, según detalla el documento.
Posteriormente, se le practicó una infiltración con dexametasona en la región posterior del cuello. Fue en ese momento cuando la paciente sufrió un desmayo y comenzó a presentar dificultad respiratoria.
"Paciente sufrió desmayo y refirió dificultad respiratoria. Se le tomaron signos vitales: presión arterial 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Al examen físico presenta pulso débil, frialdad distal, no presenta cianosis periférica ni central. Se le administró Hartmann a chorro. Se llamó a ambulancia y no hubo respuesta inmediata, por lo que fue llevada al Hospital Escuela Universitario y, debido a la emergencia, no dio tiempo de hacerle referencia", indica el reporte.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente la causa de muerte de Sandra Díaz del Valle, por lo que caso continúa bajo investigación y será el resultado de la autopsia que establezcan lo qué ocurrió.