No imaginaban lo que venía: video muestra viaje de bus policial accidentado en la CA-5, antes de la tragedia

No imaginaban lo que estaba por suceder. Relajados en sus asientos, algunos recostados y otros aparentemente dormidos, así aparecen varios agentes policiales en un video que comenzó a circular en las redes sociales y que, según usuarios, habría sido grabado poco antes del accidente ocurrido este miércoles 17 de junio, en la cuesta de El Rodeo, Comayagua.