No imaginaban lo que venía: video muestra viaje de bus policial accidentado en la CA-5, antes de la tragedia

No imaginaban lo que estaba por suceder. Relajados en sus asientos, algunos recostados y otros aparentemente dormidos, así aparecen varios agentes policiales en un video que comenzó a circular en las redes sociales y que, según usuarios, habría sido grabado poco antes del accidente ocurrido este miércoles 17 de junio, en la cuesta de El Rodeo, Comayagua.
Las imágenes han provocado profundo dolor debido a que muestran a los uniformados durante un viaje rutinario, sin sospechar que minutos después se produciría una tragedia que acabaría con la vida de siete de sus compañeros y dejaría varios heridos.
En la grabación se aprecia claramente el número de registro PN-R7-001, un detalle que permite identificar que se trata del mismo autobús involucrado en el accidente, ya que esa identificación también aparece en fotografías y videos captados tras el siniestro.
El video se ha viralizado rápidamente y ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Miles de usuarios han expresado su pesar por la tragedia y han compartido mensajes de solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas.
"Qué dolor verlos tan tranquilos sin imaginar lo que les esperaba", "Descansen en paz" y "Mis oraciones para sus familias", son algunos de los comentarios que predominan entre las publicaciones que acompañan las imágenes.
La tragedia ocurrió la tarde del miércoles 17 de junio en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, cuando una grúa impactó contra el autobús policial en el que se transportaban los agentes.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los policías regresaban hacia Danlí, El Paraíso, luego de haber viajado a Comayagua para retirar indumentaria y equipo institucional en las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial.
La magnitud del impacto movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de emergencia y miembros de la Policía Nacional, quienes trabajaron durante varias horas en las labores de rescate y atención de los heridos.
Como consecuencia del accidente, siete agentes perdieron la vida y varios más resultaron lesionados, una tragedia que ha provocado luto dentro de la institución policial y en diferentes sectores del país.
Las investigaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte indican que la grúa involucrada circulaba a exceso de velocidad, situación que habría influido en el fatal choque.
Con base en esos hallazgos, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Francisco Javier Fernández Castro por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria.
Actualmente, el conductor permanece bajo detención judicial mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso legal para determinar las responsabilidades por uno de los accidentes más trágicos registrados recientemente en Honduras.