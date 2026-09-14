Congreso recibirá esta noche el presupuesto 2027 y proyecta aprobarlo antes de fin de año

"Como manda la Constitución de la República el día de hoy el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, en nombre del presidente Asfura va a estar entregando el presupuesto general de la República", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

La entrega del anteproyecto fiscal se realizará en el marco de lo dispuesto por la Constitución, sirviendo como la herramienta financiera central para la administración del Estado durante el subsiguiente periodo gubernamental.

La meta fijada de las autoridades del Poder Legislativo es someterlo a discusión y lograr su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre para garantizar su vigencia desde el primer día del próximo año.

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Ejecutivo enviará la noche de este lunes al Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027 , el cual asciende a aproximadamente 457 mil millones de lempiras.

La recepción del documento presupuestario está programada para las 7:00 de la noche en las instalaciones del Poder Legislativo, donde las autoridades de la junta directiva encabezarán el acto formal de recepción protocolaria.

El proyecto de presupuesto para 2027 contempla un incremento de unos 13,000 millones de lempiras en comparación con el instrumento fiscal vigente en 2026, el cual fue fijado en 444,000 millones de lempiras tras las modificaciones incorporadas durante el presente año.

"Hoy van a estar dándole los últimos retoques para la aprobación del presupuesto por parte del Ejecutivo y así posteriormente que lo recibamos hoy nosotros a las 7:00 de la noche y a la vez inmediatamente turnarlo a la Comisión de Presupuesto", manifestó Ledezma.

Tras la entrega oficial por parte de la Secretaría de Finanzas, la junta directiva remitirá el expediente de manera inmediata a la Comisión de Presupuesto para que inicie el proceso de análisis técnico e institucional.

Los trabajos en torno al documentos serán audiencias públicas con los titulares de las diferentes dependencias del Estado a fin de socializar la distribución del gasto público previsto.

"Ese es el mecanismo que se va a estar utilizando para lo que va a ser en este caso el nuevo presupuesto para el año 2027", argumentó el secretario.

Durante estas comparecencias, los secretarios de Estado, junto a directores de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, deberán justificar ante la comisión los montos asignados a sus respectivas carteras y detallar los programas prioritarios a ejecutar.

El órgano legislativo prevé desarrollar estas audiencias tan pronto se concrete el retorno formal a las sesiones plenarias en la cámara legislativa, además de socializar con diversos sectores el presupuesto.

"Aquí felicitamos al presidente Asfura, todo el equipo de gobierno, particularmente el secretario de finanzas Emilio Hércules donde va a estar dando este presupuesto y que reitero, el presupuesto que nosotros aprobamos para este año fue aprobado en el mes de abril porque desafortunadamente en el gobierno anterior no presentaron presupuesto como realmente tenía que haber sido", señaló el congresista.

Se remarcó que el objetivo central es evitar las extemporaneidades ocurridas en años anteriores y asegurar que la herramienta presupuestaria esté aprobada en tiempo y forma conforme al marco constitucional.

El calendario trazado por la junta directiva y la comisión de presupuesto apunta a someter el dictamen a debate del pleno legislativo durante el último trimestre del presente año.

"Antes del 31 de diciembre tiene que estar aprobado para que el 1 de enero se empiece a ejecutar", enfatizó el secretario del Congreso Nacional.