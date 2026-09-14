APH exige garantías para la libertad de expresión y condena ataques contra periodistas

La APH sostuvo que el Estado debe asumir un compromiso con el respeto a la libertad de expresión, de prensa, información y pensamiento, derechos establecidos en el artículo 72 de la Constitución de la República.

En el pronunciamiento emitido en el marco de su 101 aniversario de fundación, la organización periodística señaló que observa con preocupación las acciones que, a su criterio, afectan el ejercicio de la prensa hondureña.

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Prensa Hondureña (APH) manifestó a través de un comunicado su preocupación por los ataques verbales, psicológicos y criminalizantes contra periodistas y medios de comunicación, provenientes de distintos sectores estatales y de otros actores, entre ellos el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Finalmente, la Asociación de Prensa Hondureña expresó su solidaridad con los medios de comunicación y periodistas que, según señaló, han sido criminalizados y estigmatizados, al considerar que estas acciones vulneran el derecho a la libertad de expresión, de prensa y los derechos humanos.

La asociación aseguró que se mantendrá vigilante y condenó cualquier acto de intimidación, acoso, violencia o criminalización contra periodistas y comunicadores sociales en el ejercicio de su labor. Asimismo, señaló que estas acciones deben ser analizadas dentro del marco de la libertad de expresión y de prensa en Honduras.

La Asociación de Prensa Hondureña (APH), ante los ataques a Periodistas y medios de comunicación del país se pronuncia en los siguientes términos:

Como Asociación de Prensa Hondureña (APH), en sus 101 aniversario de fundación lamenta y observa con mucha preocupación los ataques verbales, psicológicos y criminalizantes a la Prensa Hondureña, proveniente de varios sectores estatales del país y otros como ex militares de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Consideramos que el Estado debe asumir un compromiso en el respeto a la Libertad de Expresión, de Prensa, Información y de Pensamiento como lo establece el artículo 72 de la Constitución de la Republica; como organización periodística estamos vigilantes y condenamos cualquier acto de intimidación, acoso, violencia, criminalización contra los Periodistas y Comunicadores Sociales en el ejercicio periodístico y en el marco de la Libertad de Expresión y de Prensa en Honduras.

En el caso del ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras; Roosevelt Hernández le exigimos que evite de estigmatizar, criminalizar y atacar con un lenguaje violento contra la Prensa Hondureña y que colegas Periodistas han interpuesto denuncias ante los Tribunales de la Republica para solicitar justicia y el respeto a la Libertad de Expresión y de Prensa.

Demandamos del Poder Judicial o Tribunales de la Republica continuar el debido proceso entablado contra el ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, aplicando la justicia por actos cometidos.

Exigimos al Gobierno garantizar la Libertad de Expresión y de Prensa como pilar fundamental de la Democracia existente en un Estado de Derecho y al General Roosevelt Hernández no continuar en estas agresiones de criminalización, estigmatización y ataques públicos a los Periodistas acusados.

Nos solidarizamos con los Medios de Comunicación y con los colegas Periodistas que son criminalizados y estigmatizados que ha sido violentado el Derecho a la Libertad de Expresión, de Prensa y los Derechos Humanos.