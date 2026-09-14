De "Bonita" a "La jumpa": el posible setlist de Arcángel en Honduras

Arcángel volverá a pisar suelo hondureño el próximo 17 de septiembre, esta vez en un escenario acorde a lo que prometió durante su visita de 2024. Aquella noche, el reguetonero se presentó en el estacionamiento del Bazar del Sábado y adelantó a los presentes que la próxima parada sería más grande. Esa palabra quedará saldada con su llegada al estadio Héctor "Chochi" Sosa, en Tegucigalpa, dentro de "La 8va maravilla world tour 20 aniversario".