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De "Bonita" a "La jumpa": el posible setlist de Arcángel en Honduras

"La Maravilla" vuelve a Tegucigalpa este jueves 17 de septiembre con su gira de aniversario y un repertorio que promete recorrer toda su carrera musical

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 12:38
De Bonita a La jumpa: el posible setlist de Arcángel en Honduras
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Arcángel volverá a pisar suelo hondureño el próximo 17 de septiembre, esta vez en un escenario acorde a lo que prometió durante su visita de 2024. Aquella noche, el reguetonero se presentó en el estacionamiento del Bazar del Sábado y adelantó a los presentes que la próxima parada sería más grande. Esa palabra quedará saldada con su llegada al estadio Héctor "Chochi" Sosa, en Tegucigalpa, dentro de "La 8va maravilla world tour 20 aniversario".

 Foto: Instagram | @arcangel
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La gira celebra dos décadas de trayectoria del artista nacido en East Harlem, Nueva York, como Austin Agustín Santos.

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El recorrido internacional atraviesa 12 países y 18 ciudades, desde España hasta Costa Rica, pasando por Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y Perú. Tegucigalpa, Honduras, quedó ubicada en uno de los tramos más apretados del calendario, entre la presentación en Lima, el 12 de septiembre, y la de Ciudad de Guatemala, programada para el 19 del mismo mes.

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Para la fecha hondureña aún hay boletos disponibles en tres localidades. La Zona BMP tiene un valor de 4,700 lempiras, Platinum se ubica en 2,000 lempiras y General en 1,400 lempiras, todas disponibles a través de Fun Capital.

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Aunque el orden definitivo de canciones lo decide el propio artista junto a su equipo, el repaso a sus presentaciones recientes dentro de esta misma gira permite anticipar un repertorio que combina sus mayores éxitos en solitario con las colaboraciones que ha incorporado en esta etapa.

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Entre los temas que suenan con más frecuencia figuran "Pa que la pases bien", "Ganas de ti", "Chica virtual" y "Enamorado de ti", junto a colaboraciones como "Aparentemente", de Yaga & Mackie; "Algo musical", de Ñejo & Dálmata, y "Tacos altos".

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La lista también contempla "Regálame una noche", "ALV", "Por amar a ciegas" y "Gohan y Goku", el sencillo grabado junto a su hijo.

 Foto: Andro Rodríguez | EL HERALDO
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Se suman "Me dañas la mente" y "Tremenda sata", además de "Guaya" y una versión de "Danza kuduro".

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Otro de los momentos esperados es la interpretación de "La ocasión", tema en el que Arcángel participó junto a Anuel AA, De La Ghetto y Ozuna, así como "Flow cabrón".

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El repertorio suma "Me acostumbré", "Contigo quiero amores" y "Diles", colaboración histórica junto a Bad Bunny, Ñengo Flow, Ozuna y Farruko.

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También aparecen "Flow violento" y "Bonita", uno de sus temas más reconocidos, junto a "Tú no vive así", producida por Mambo Kingz y DJ Luian junto a Bad Bunny. Cierran la posible lista el cover de "Camuflaje", de Alexis & Fido, además de Tussi y "La Jumpa".

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Con este show, Arcángel confirma su regreso a un país donde ya se había presentado como parte de "La fiesta 4.0", en 2023, y en solitario durante el "SE+M Tour", en 2024.

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