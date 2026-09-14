  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey

Justin Bieber compartió una serie de fotografías junto a Hailey para celebrar ocho años de matrimonio, acompañadas de un tierno mensaje

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 11:59
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
1 de 10

Justin Bieber y Hailey Bieber cumplieron ocho años de casados este sábado, y el cantante lo hizo público en Instagram con un carrusel de imágenes tomadas durante una salida informal a un bar, donde ambos se midieron en una partida de billar.

Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
2 de 10

En las fotografías, Hailey aparece inclinada sobre la mesa apuntando un tiro mientras Justin observa de cerca, y en otra toma los dos posan sonrientes frente a un paisaje de montaña.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
3 de 10

"Ocho años hasta el infinito. Nuevos comienzos. Te amo, bebé, feliz aniversario", escribió el intérprete, de 32 años, junto a las imágenes.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
4 de 10

Hailey, de 29 años, no dejó pasar la oportunidad de bromear en los comentarios de la publicación.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
5 de 10

"Ocho años siendo horrible jugando billar", escribió la fundadora de la marca de belleza Rhode, acompañando el mensaje con emojis de corazones.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
6 de 10

La modelo agregó un comentario aparte con besos, mientras que amigos y figuras del entretenimiento reaccionaron a la publicación, entre ellos el cantante The Kid Laroi y la empresaria Khloé Kardashian, quien dejó el símbolo del infinito en la sección de comentarios.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
7 de 10

La pareja se casó por lo civil en Nueva York en septiembre de 2018 y, un año después, celebró una ceremonia más amplia en Carolina del Sur.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
8 de 10

Desde entonces han mantenido una relación pública marcada por gestos frecuentes en redes sociales, en los que ambos suelen conmemorar fechas relevantes de su historia juntos.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
9 de 10

En agosto de 2024 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber, un episodio que la pareja describió públicamente como un punto de inflexión en su vida familiar.

 Foto: Instagram | @lilbieber
El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey
10 de 10

También coincide con un año de intensa actividad profesional para Justin, quien encabezó por primera vez el festival de Coachella y posteriormente publicó el álbum en vivo Swag Live From Coachella (Weeken I) a través de Def Jam Recordings, con apariciones de artistas como The Kid Laroi, Tems, Wizkid, Dijon y Mk.gee.

 Foto: Instagram | @lilbieber
Cargar más fotos