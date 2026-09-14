El romántico mensaje con el que Justin Bieber celebró ocho años junto a Hailey

Justin Bieber y Hailey Bieber cumplieron ocho años de casados este sábado, y el cantante lo hizo público en Instagram con un carrusel de imágenes tomadas durante una salida informal a un bar, donde ambos se midieron en una partida de billar.
En las fotografías, Hailey aparece inclinada sobre la mesa apuntando un tiro mientras Justin observa de cerca, y en otra toma los dos posan sonrientes frente a un paisaje de montaña.
"Ocho años hasta el infinito. Nuevos comienzos. Te amo, bebé, feliz aniversario", escribió el intérprete, de 32 años, junto a las imágenes.
Hailey, de 29 años, no dejó pasar la oportunidad de bromear en los comentarios de la publicación.
"Ocho años siendo horrible jugando billar", escribió la fundadora de la marca de belleza Rhode, acompañando el mensaje con emojis de corazones.
La modelo agregó un comentario aparte con besos, mientras que amigos y figuras del entretenimiento reaccionaron a la publicación, entre ellos el cantante The Kid Laroi y la empresaria Khloé Kardashian, quien dejó el símbolo del infinito en la sección de comentarios.
La pareja se casó por lo civil en Nueva York en septiembre de 2018 y, un año después, celebró una ceremonia más amplia en Carolina del Sur.
Desde entonces han mantenido una relación pública marcada por gestos frecuentes en redes sociales, en los que ambos suelen conmemorar fechas relevantes de su historia juntos.
En agosto de 2024 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber, un episodio que la pareja describió públicamente como un punto de inflexión en su vida familiar.
También coincide con un año de intensa actividad profesional para Justin, quien encabezó por primera vez el festival de Coachella y posteriormente publicó el álbum en vivo Swag Live From Coachella (Weeken I) a través de Def Jam Recordings, con apariciones de artistas como The Kid Laroi, Tems, Wizkid, Dijon y Mk.gee.