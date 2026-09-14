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Tragedia en California: influencer James Wehr muere tras estrellarse en su McLaren

El influencer automotriz James Wehr, de 27 años, murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo 13 de septiembre en Irvine, California, Estados Unidos

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 11:31
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En dos quedó el McLaren de James Wehr, el reconocido influencer automotriz, tras sufrir un fatal accidente que le quitó la vida a él y otra persona. Aquí los detalles.

 Fotos: Cortesía @wehr
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Alrededor de las 12:18 a. m., el Departamento de Policía de Irvine y la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) atendieron el reporte de un vehículo en llamas en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue.

 Foto: Cortesía @wehr
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Tras extinguir el incendio, las autoridades localizaron a dos personas fallecidas dentro de un McLaren modelo 2019. Una de las víctimas fue identificada como James Wehr, mientras que la identidad de la segunda persona no ha sido revelada públicamente.

 Foto: Cortesía @wehr
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Wehr era conocido en la comunidad automotriz y fue cofundador de South OC Cars & Coffee, una exhibición semanal de automóviles fundada junto a su padre, Simon, en San Clemente, California.

 Foto: Cortesía @wehr
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La organización confirmó su muerte mediante una publicación en Instagram, en la que describió a James como un querido hijo y hermano. La familia pidió privacidad mientras enfrenta la pérdida y agradeció las muestras de apoyo de amigos, clientes y seguidores.

 Foto: Cortesía @wehr
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De acuerdo con la investigación preliminar del Departamento de Policía de Irvine, el McLaren se encontraba detenido en dirección norte en Culver Drive, cerca de Deerfield Avenue.

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Las autoridades indicaron que el vehículo avanzó a una velocidad elevada cuando el semáforo cambió a verde. Posteriormente, el conductor habría perdido el control, impactando contra un bordillo y un árbol.

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Testigos citados por medios locales como ABC7 describieron haber escuchado un fuerte chirrido y un estruendo antes de observar un incendio de grandes proporciones. La muerte de Wehr ha generado pesar entre los aficionados a los automóviles y la comunidad que formaba parte de South OC Cars & Coffee.

 Foto: Cortesía @wehr
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