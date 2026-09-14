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Revelan qué provocó la muerte de Hayden Panettiere; autopsia descarta indicios de violencia

Nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere apuntan a una sustancia que habría ingerido antes de ser hallada sin vida en Carolina del Sur, Estados Unidos

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:30
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La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror «Scream», falleció a los 36 años. ¿Qué reveló la investigación sobre su muerte? Aquí los detalles:

Foto: EFE
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Hayden, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie «Heroes».

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La actriz fue encontrada en parada cardiorespiratoria cuando los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir una llamada de socorro.v

 Foto: Cortesía Instagram @haydenpanettiere
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Panettiere falleció tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo, según informa el medio TMZ.

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Hayden Panettiere ingirió una pastilla mortal el día que falleció y, según varias fuentes policiales consultadas por el medio, creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo.

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TMZ asegura que sus fuentes están todas vinculadas al caso y con conocimiento directo y subraya que Hayden tenía un "traficante de drogas" desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro, incluida la oxicodona.

 Foto: Cortesía Instagram @haydenpanettiere
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"Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", señala el medio especializado en noticias de sociedad.

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La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, intentando rastrear el origen de la pastilla mortal.

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La también modelo y cantante, que falleció a los 36 años el pasado mes de agosto, comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine. Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie "Heroes", pero sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville", por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

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Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning" y publicadas en mayo. La autopsia preliminar realizada a la fallecida descartó indicios de violencia.

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