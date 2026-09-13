De Kukra Hill a la corona: Jasmine Blandford, la nueva Miss Nicaragua 2026

La hija de padres nicaragüenses originarios de Kukra Hill fue presentada como la nueva Miss Universe Nicaragua 2026. Conozca a continuación todo de la soberana de belleza.
La joven tiene raíces en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua y mantiene un vínculo directo con el país centroamericano a través de sus padres.
La nueva reina también cuenta con representación de la agencia Wilhelmina Miami y supera los 420,000 seguidores en sus plataformas digitales.
Además, domina el español y el inglés, una característica que le permitirá desenvolverse en ambos idiomas durante su participación en actividades internacionales.
Con su designación, Blandford asumió el compromiso de representar a Nicaragua en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.
La modelo fue coronada durante una gala realizada en el hotel InterContinental at Doral, en Florida, donde recibió la diadema de manos de su antecesora, Itza Castillo.
Castillo había anunciado horas antes su despedida del reinado a través de redes sociales, donde agradeció la oportunidad de representar a Nicaragua y destacó los logros alcanzados durante su gestión.
Entre ellos, resaltó la tercera clasificación consecutiva del país en el certamen universal, una racha que comenzó con la victoria histórica de Sheynnis Palacios en 2023.
La nueva Miss Universe Nicaragua se convierte también en la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en obtener la corona del certamen, según lo destacado por la organización.
A diferencia de la edición anterior, este año la ganadora no fue elegida mediante una competencia entre candidatas, sino a través de una designación directa.
La organización Miss Universe Nicaragua, que opera desde el exilio tras su ruptura con el Gobierno de Daniel Ortega en 2023, decidió prescindir del formato tradicional. Blandford recibió, además del título, un premio de 50,000 dólares en efectivo, un contrato de representación por un año, vestuario y maquillaje personalizados, así como un plan de preparación profesional para la competencia internacional.