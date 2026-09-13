De Kukra Hill a la corona: Jasmine Blandford, la nueva Miss Nicaragua 2026

La organización Miss Universe Nicaragua, que opera desde el exilio tras su ruptura con el Gobierno de Daniel Ortega en 2023, decidió prescindir del formato tradicional. Blandford recibió, además del título, un premio de 50,000 dólares en efectivo, un contrato de representación por un año, vestuario y maquillaje personalizados, así como un plan de preparación profesional para la competencia internacional.