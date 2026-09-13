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La hija de Naomi Watts y Liev Schreiber gana un premio como primera modelo trans

Naomi Watts acompañó a su hija Kai en una noche marcada por un reconocimiento histórico dentro de la industria de la moda, donde la joven modelo agradeció el apoyo de su familia y de la firma Valentino

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 08:40
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La modelo Kai Schreiber, de 17 años, hija de los actores Naomi Watts y Liev Schreiber, recibió el galardón Breakthrough Model of the Year durante la gala de los Fashion Media Awards organizada por The Daily Front Row el pasado viernes.

 Foto: Instagram
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Durante su discurso de agradecimiento, la joven destacó ser la primera mujer trans en obtener este reconocimiento, dedicado a nuevas figuras emergentes de la industria.

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Schreiber acudió al evento vestida con un diseño de Valentino, firma con la que mantiene una relación profesional desde su primera campaña publicitaria, presentada el año pasado.

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En su intervención agradeció el respaldo de sus padres, separados desde 2016, y mencionó también el papel de otras modelos trans que, según sus palabras, abrieron camino en el sector antes que ella.

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Watts acompañó a su hija en la alfombra roja, mientras que Schreiber padre fue fotografiado junto a ella durante la velada.

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La pareja de actores tiene además un hijo mayor, Sasha, de 19 años.

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En declaraciones anteriores recogidas por medios especializados, Kai había expresado su aspiración de convertirse en supermodelo y había señalado que su interés por la moda estuvo vinculado a su proceso de identidad de género.

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Su padre, por su parte, se refirió en otras ocasiones al cambio de pronombres de su hija como una transición natural dentro de la familia.

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