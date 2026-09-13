La hija de Naomi Watts y Liev Schreiber gana un premio como primera modelo trans

La modelo Kai Schreiber, de 17 años, hija de los actores Naomi Watts y Liev Schreiber, recibió el galardón Breakthrough Model of the Year durante la gala de los Fashion Media Awards organizada por The Daily Front Row el pasado viernes.
Durante su discurso de agradecimiento, la joven destacó ser la primera mujer trans en obtener este reconocimiento, dedicado a nuevas figuras emergentes de la industria.
Schreiber acudió al evento vestida con un diseño de Valentino, firma con la que mantiene una relación profesional desde su primera campaña publicitaria, presentada el año pasado.
En su intervención agradeció el respaldo de sus padres, separados desde 2016, y mencionó también el papel de otras modelos trans que, según sus palabras, abrieron camino en el sector antes que ella.
Watts acompañó a su hija en la alfombra roja, mientras que Schreiber padre fue fotografiado junto a ella durante la velada.
La pareja de actores tiene además un hijo mayor, Sasha, de 19 años.
En declaraciones anteriores recogidas por medios especializados, Kai había expresado su aspiración de convertirse en supermodelo y había señalado que su interés por la moda estuvo vinculado a su proceso de identidad de género.
Su padre, por su parte, se refirió en otras ocasiones al cambio de pronombres de su hija como una transición natural dentro de la familia.