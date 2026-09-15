Minuto a minuto: Honduras celebra 205 años de independencia este 15 de septiembre

Honduras conmemora este 15 de septiembre 205 años de independencia y EL HERALDO le lleva todos los detalles de la jornada en este minuto a minuto.

Desde las primeras horas de este martes, los hondureños se preparan para una de las fechas más importantes del calendario nacional. Los tradicionales desfiles patrios, actos cívicos y distintas actividades marcarán la celebración en varias ciudades del país.

En Tegucigalpa, la jornada tendrá como uno de sus principales escenarios el recorrido de los desfiles por el bulevar Suyapa, hasta el Estadio Chelato Uclés, donde estudiantes y participantes mostrarán sus bandas de guerra, palillonas, pomponeras y cuadros artísticos preparados para conmemorar esta fecha.

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