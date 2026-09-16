La primera masacre con Asfura ocurrió 21 días después de asumir, contrario a lo dicho por Rixi Moncada

“Las masacres comenzaron desde el mismo día que Asfura Zablah asumió”, aseguró (a partir del 13:42).

Tegucigalpa, Honduras.- La excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, afirmó que las masacres en Honduras comenzaron desde el día en que Nasry Asfura asumió la Presidencia de la República.

EH Verifica consultó a Moncada sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Las declaraciones de Moncada ocurren mientras el gobierno de Nasry Asfura analiza implementar nuevamente un estado de excepción de forma focalizada en zonas con altos niveles de violencia y criminalidad.

La primera masacre registrada durante la administración de Asfura ocurrió el 17 de febrero en La Masica, Atlántida, 21 días después de su toma de posesión, y dejó cinco muertos.

Sin embargo, la afirmación es falsa . La revisión cronológica de las muertes múltiples registradas en Honduras en 2026 muestra que no ocurrió ninguna masacre el 27 de enero, fecha en que Asfura tomó posesión como presidente para el período 2026-2030.

Nasry Asfura asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, tras ser juramentado en el hemiciclo del Congreso Nacional y recibir la banda presidencial.

Para efectos de esta verificación, se considera masacre un hecho violento en el que mueren tres o más personas en un mismo evento. Este criterio permite identificar y comparar los casos registrados antes y después del cambio de gobierno.

El primer hecho catalogado como masacre durante la administración de Asfura ocurrió 21 días después de su toma de posesión, el 17 de febrero de 2026, en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida.

Ese día, un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional y personas señaladas por las autoridades como integrantes de la denominada “banda del Wilmer” dejó cinco muertos. Entre las víctimas estaba el agente policial Jefry Leonardo López.

Según los reportes de la Policía Nacional, los agentes llegaron a la zona para ejecutar una operación contra esa estructura criminal y fueron atacados con armas de fuego. El enfrentamiento dejó inicialmente cuatro muertos y varios policías heridos. Posteriormente, se confirmó la muerte del agente López, con lo que el saldo aumentó a cinco.

Los registros periodísticos consultados por EH Verifica sobre muertes múltiples en Honduras durante 2026 también sitúan el caso de La Masica como el primero ocurrido después de que Asfura asumiera la Presidencia.

Sin embargo, este tipo de hechos ya se había registrado en Honduras antes de que comenzara su administración.

El 10 de enero, 17 días antes de la toma de posesión de Asfura, tres personas murieron en un ataque armado ocurrido en Olanchito, Yoro. En ese momento, Xiomara Castro todavía ejercía la Presidencia, pues su mandato concluyó el 27 de enero.

La cronología muestra, por tanto, dos inconsistencias en la afirmación de Rixi Moncada: las masacres ya se habían registrado en 2026 antes del cambio de gobierno y el primer hecho de este tipo ocurrido durante la administración de Asfura se registró 21 días después de su investidura, no el mismo día.

Además, los registros consultados por EH Verifica no documentan un hecho con tres o más víctimas mortales ocurrido el 27 de enero de 2026 que respalde la declaración de Moncada.

Por estas razones, la afirmación de Rixi Moncada, excandidata de Libre, es falsa.