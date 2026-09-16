Enfermeras ponen plazo a la Sesal y amenazan con paro nacional la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- La situación laboral del personal de enfermería en Honduras podría derivar en un paro nacional la próxima semana, luego de que el gremio advirtiera que retomará las asambleas informativas si la Secretaría de Salud (Sesal) no presenta respuestas concretas sobre la recontratación o el concurso interno de plazas para enfermeros.

En este sentido, la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, Julia Benítez, informó que el gremio mantiene conversaciones con las autoridades de Salud y espera avances durante una mesa técnica que se instalará el próximo viernes 18 de septiembre.

Las enfermeras exigen una solución para los profesionales que permanecen bajo contratos interinos, así como el cumplimiento de compromisos relacionados con nuevas contrataciones y recontrataciones.