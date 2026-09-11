Médicos seguirán en paro al no llegar a un acuerdo con Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos continuarán con las asambleas informativas luego de que no se estableciera una fecha fija que garantice el pago completo a 1,067 empleados por contrato y el cumplimiento de otras exigencias planteadas a la Secretaría de Salud (Sesal).

Después de dos horas de diálogo entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Sesal, ambas partes concluyeron la reunión sin alcanzar un acuerdo.

La directiva del CMH exigió establecer una fecha para hacer efectivos los pagos atrasados al personal de salud, cuyos retrasos van desde un salario hasta ocho meses sin sueldo.

El gremio también reclama la asignación de plazas, la firma de contratos, el respeto a la estabilidad laboral y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en siete actas suscritas en reuniones anteriores.

Samuel Santos, director del CMH, mantuvo la posición del gremio de continuar el diálogo para lograr el cumplimiento de las peticiones planteadas, pues sostuvo que no llegarían a nuevos acuerdos ni cederían en sus exigencias.

Por su parte, Eduardo Midence, representante de la Sesal, declaró que la fecha en que se efectuarán los pagos se establecerá de acuerdo con las juntas directivas de administración. Además, aseguró que “a todos se les va a pagar... por favor no restrinjan el acceso a servicios de salud”.

Midence también señaló que los “temas administrativos que se resuelven en instancias administrativas no en las calles ni quitando servicios de salud”.

El funcionario hizo un llamado para que no se suspenda la atención a los pacientes que recorren largas distancias, buscan atención de un especialista o necesitan una operación y se encuentran con la suspensión de los servicios.