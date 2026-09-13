Honduras tendrá condiciones secas y cálidas este lunes 14 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas prevalecerán en la mayor parte del territorio hondureño durante el lunes 14 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de Cenaos. La región oriental registrará lluvias y chubascos débiles durante la tarde.
José Pavón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que el transporte de humedad del mar Caribe generará las precipitaciones en el oriente del país.
“Por la tarde, el transporte de humedad del mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles en la región oriental”, explicó Pavón.
El resto del territorio nacional mantendrá condiciones secas y cálidas, según el pronóstico para este lunes. Las temperaturas variarán entre las diferentes regiones del país.
En Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°.
La región central registrará una máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. En esta zona del país prevalecerán las condiciones secas y cálidas previstas para la mayor parte del territorio nacional.
En la región insular, la temperatura máxima será de 30 C° y la mínima de 28 C°. Por su parte, la región norte alcanzará una máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°.
La región oriental tendrá la temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°.
La región sur será la más cálida del país, con una temperatura máxima de 40 C° y una mínima de 26 C°.
En la región occidental se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 14 C°.
Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral caribe se mantendrá entre uno y tres pies. El Golfo de Fonseca también registrará oleajes de uno a tres pies.
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