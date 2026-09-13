Honduras tendrá condiciones secas y cálidas este lunes 14 de septiembre

El resto del territorio nacional mantendrá condiciones secas y cálidas, según el pronóstico para este lunes. Las temperaturas variarán entre las diferentes regiones del país.

“Por la tarde, el transporte de humedad del mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles en la región oriental”, explicó Pavón.

José Pavón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que el transporte de humedad del mar Caribe generará las precipitaciones en el oriente del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas prevalecerán en la mayor parte del territorio hondureño durante el lunes 14 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de Cenaos. La región oriental registrará lluvias y chubascos débiles durante la tarde.

En Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°.

La región central registrará una máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. En esta zona del país prevalecerán las condiciones secas y cálidas previstas para la mayor parte del territorio nacional.

En la región insular, la temperatura máxima será de 30 C° y la mínima de 28 C°. Por su parte, la región norte alcanzará una máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°.

La región oriental tendrá la temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°.

La región sur será la más cálida del país, con una temperatura máxima de 40 C° y una mínima de 26 C°.

En la región occidental se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 14 C°.

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral caribe se mantendrá entre uno y tres pies. El Golfo de Fonseca también registrará oleajes de uno a tres pies.

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