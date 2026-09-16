Capturan a supuesto miembro de la MS-13 por violar a dos estudiantes menores de edad

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de violar a dos colegialas menores de edad, junto a otros sujetos, un presunto integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue detenido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El hombre fue arrestado en el barrio Los Dolores, en el casco histórico de la capital. Este responde al nombre de Miguel Ángel Andino Escalante, de 21 años de edad, alias "Kendo", originario del Distrito Central (DC), y residente en la colonia Canaán, en esta ciudad.

Las investigaciones realizadas por la DPI, detallan que los hechos ocurrieron el 10 de julio del presente año, cuando el ahora detenido, junto a otros dos miembros de las MS-13, trasladaron a las dos estudianetes hasta unos cuartos ubicados en la colonia Canaán, bajo el engaño de que tenían una fiesta y que querían que fueran con ellos.