Capturan a supuesto miembro de la MS-13 por violar a dos estudiantes menores de edad

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de violar a dos colegialas menores de edad, junto a otros sujetos, un presunto integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue detenido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El hombre fue arrestado en el barrio Los Dolores, en el casco histórico de la capital. Este responde al nombre de Miguel Ángel Andino Escalante, de 21 años de edad, alias "Kendo", originario del Distrito Central (DC), y residente en la colonia Canaán, en esta ciudad.
Las investigaciones realizadas por la DPI, detallan que los hechos ocurrieron el 10 de julio del presente año, cuando el ahora detenido, junto a otros dos miembros de las MS-13, trasladaron a las dos estudianetes hasta unos cuartos ubicados en la colonia Canaán, bajo el engaño de que tenían una fiesta y que querían que fueran con ellos.
Una vez en el lugar, las víctimas fueron retenidas contra su voluntad y obligadas a ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes, para posteriormente abusar sexualmente de ellas; tras cometer el delito los sospechosos trasladaron a ambas víctimas a un sector boscoso de la capital, cercano a la Canaán.
Modus operandi
La DPI constató que el modo de operar de estos sujetos, es captar a estudiantes menores de edad, de centros educativos capitalinos, mediante invitaciones a supuestas fiestas, donde las obligaban a ingerir sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas, para cometer los abusos sexuales.
Sobre el detenido Miguel Andino, existía una orden de captura emitida el 18 de julio de 2026, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, por el delito de violación agravada.
Asimismo, “Kendo” es investigado por su posible vinculación con otros hechos relacionados a abusos y tiene antecedentes policiales y penales por el delito de tráfico de drogas.