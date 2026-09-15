Con un arma de juguete, cocaína y crack, caen dos pandilleros del Barrio 18 en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Dos supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron detenidos tras un operativo en La Cañada, en la capital de Honduras.

La captura fue realizada por agentes de investigación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), quienes les decomisaron varios envoltorios de supuesta marihuana, cocaína y crack.

También tenían armas y al menos 20 cartuchos metálicos de diferentes calibres.

Las autoridades dijeron que les encontraron dos piezas de indumentaria de uso militar, un teléfono celular y un fusil de juguete, con el que cometían asaltos.

Se desconoce el nombre de los detenidos, pero las autoridades dijeron que serán puestos a disposición de un juez por los delitos de tráfico de drogas, portación ilegal de armas y municiones de uso prohibido, así como de indumentaria militar.

Además, la PMOP aseguró que tenían antecedentes por tráfico de drogas agravado, pues habían sido detenidos por este delito en dos ocasiones.

Las autoridades los vinculan con la pandilla Barrio 18. Uno de los capturados tenía una tatuaje en la parte frontal del torso con el número 18.

Cabe mencionar que en junio, el Congreso Nacional aprobó una reforma penal para endurecen de manera drástica los castigos para quienes fabriquen, posean o utilicen vestimenta de uso exclusivo de las fuerzas del orden para cometer delitos.