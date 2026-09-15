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Ever Maldonado, el paracaidista que sufrió accidente en 2025, recibe reconocimiento este 15 de septiembre

Un año después del accidente que sufrió durante los desfiles patrios de 2025, el paracaidista Ever Maldonado fue homenajeado este martes 15 de septiembre durante la celebración de los 205 años

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:32
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Este 15 de septiembre se cumple un año del accidente que sufrió el paracaidista Ever David Maldonado Chacón durante los desfiles patrios de 2025. A un año de aquel hecho, hoy recibió un reconocimiento por su valentía y proceso de recuperación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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El paracaidista Ever Maldonado estuvo en el estrado junto a su esposa e hijos, donde recibió el reconocimiento durante la celebración de los 205 años de independencia patria.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Ever Maldonado compartió el momento junto al presidente de la República, Nasry Asfura; la primera dama y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Al paracaidista se le entregó un retrato en el que aparece junto a su esposa e hijos. El reconocimiento fue entregado por el presidente Nasry Asfura y el general Héctor Benjamín Valerio Ardón.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, también le dedicó un emotivo abrazo al paracaidista, quien un año después del accidente continúa con su proceso de recuperación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Durante este año, Ever Maldonado ha sido sometido a cirugías y a intensas terapias de rehabilitación. Actualmente, apenas comienza a dar sus primeros pasos después del accidente.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Ever David Maldonado Chacón sufrió el accidente el 15 de septiembre de 2025, cuando la Fuerza Aérea Hondureña realizaba su tradicional espectáculo de paracaidistas durante los desfiles patrios.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Con ayuda de ortesis y el apoyo de su familia, el mayor de Infantería ha trabajado en su recuperación. Este 15 de septiembre de 2026 recibió un reconocimiento durante la celebración de la independencia de Honduras.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Durante la maniobra de aterrizaje, el oficial sufrió un fuerte impacto que le provocó lesiones en la columna. Según el diagnóstico de especialistas en neurocirugía del Hospital Militar, presentó una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11.

 Daniela Zepeda
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Maldonado ha recibido tratamiento médico en Houston, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, su recuperación requiere tiempo y todavía no ha logrado recuperar por completo su movilidad.

 Foto: Cortesía
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