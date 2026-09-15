Ever Maldonado, el paracaidista que sufrió accidente en 2025, recibe reconocimiento este 15 de septiembre

Este 15 de septiembre se cumple un año del accidente que sufrió el paracaidista Ever David Maldonado Chacón durante los desfiles patrios de 2025. A un año de aquel hecho, hoy recibió un reconocimiento por su valentía y proceso de recuperación.
El paracaidista Ever Maldonado estuvo en el estrado junto a su esposa e hijos, donde recibió el reconocimiento durante la celebración de los 205 años de independencia patria.
Ever Maldonado compartió el momento junto al presidente de la República, Nasry Asfura; la primera dama y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Al paracaidista se le entregó un retrato en el que aparece junto a su esposa e hijos. El reconocimiento fue entregado por el presidente Nasry Asfura y el general Héctor Benjamín Valerio Ardón.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, también le dedicó un emotivo abrazo al paracaidista, quien un año después del accidente continúa con su proceso de recuperación.
Durante este año, Ever Maldonado ha sido sometido a cirugías y a intensas terapias de rehabilitación. Actualmente, apenas comienza a dar sus primeros pasos después del accidente.
Ever David Maldonado Chacón sufrió el accidente el 15 de septiembre de 2025, cuando la Fuerza Aérea Hondureña realizaba su tradicional espectáculo de paracaidistas durante los desfiles patrios.
Con ayuda de ortesis y el apoyo de su familia, el mayor de Infantería ha trabajado en su recuperación. Este 15 de septiembre de 2026 recibió un reconocimiento durante la celebración de la independencia de Honduras.
Durante la maniobra de aterrizaje, el oficial sufrió un fuerte impacto que le provocó lesiones en la columna. Según el diagnóstico de especialistas en neurocirugía del Hospital Militar, presentó una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11.
Maldonado ha recibido tratamiento médico en Houston, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, su recuperación requiere tiempo y todavía no ha logrado recuperar por completo su movilidad.