Libre conmemora el 15 de septiembre con crítica al gobierno: ¿Cuál independencia?

Tegucigalpa, Honduras.- El partido Libertad y Refundación (Libre) conmemoró este martes el 15 de septiembre con una movilización encabezada por su subcoordinadora, Rixi Moncada, junto a simpatizantes de la organización política. La movilización partió desde el barrio La Guadalupe y avanzó hacia el centro del casco histórico de la capital, donde los participantes se concentraron en las inmediaciones de la estatua del prócer Francisco Morazán como parte de las actividades por el aniversario de la independencia de Honduras. Moncada encabezó la actividad en representación de la dirigencia de Libre, mientras el coordinador general del partido, Manuel Zelaya, se encuentra en México, donde recibe tratamiento médico.

Durante la movilización, la excandidata presidencial de Libre también se refirió al proceso judicial que enfrenta el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y expresó su respaldo al general retirado. Al tomar los micrófonos durante la actividad, Moncada hizo referencia a la expresión “sicarios de la verdad”, utilizada previamente por Hernández, y manifestó no estar segura de “Si estoy rodeada de sicarios de la verdad, lo que sí estoy segura es que existen y desde el golpe quedaron al desnudo, son sicarios de la verdad”. La dirigente política también cuestionó las condiciones en las que, a su criterio, Honduras conmemora un nuevo aniversario de independencia. Durante la jornada, Libre difundió un pronunciamiento en el que planteó la interrogante “¿cuál independencia?”, al señalar que el país continúa bajo lo que considera dominio extranjero.