Las Batallas de Morazán: EL HERALDO publica edición descargable gratuita

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la conmemoración de la Independencia de Honduras, este 15 de septiembre, EL HERALDO publica una lámina coleccionable que reúne las principales batallas del Prócer Francisco Morazán en su lucha por la Independencia y más adelante por la unión centroamericana. La lámina denominada Históricas Batallas del Paladín Centroamericano, es una línea de tiempo que inicia en 1827 con la Batalla de la Trinidad, en el sur de Francisco Morazán, donde aplastó las tropas del general Justo Milla. En ese lugar se erigió un monumento que recuerda la cruenta lucha que marcó el primer paso de la ascensión al poder del general.

Este hecho se convirtió en uno de los principales logros del general Morazán, ocurrida después que Milla incendió Comayagua por orden de Manuel José Arce, presidente de la Federación Centroamericana. Otra de las batallas que registra la historia es la de Gualcho ocurrida en una hacienda de Usulután, El Salvador. Los registros históricos indican que el Paladín demostró su genio en el campo de batalla y su capacidad estratégica. En la lista está además la Batalla de las Vueltas del Ocote, en 1830, ocurrida en San Francisco de la Paz, Olancho. Ahí Morazán demostró su capacidad de diálogo y rol como estadista.