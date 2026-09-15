Las Batallas de Morazán: EL HERALDO publica edición descargable gratuita

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la conmemoración de la Independencia de Honduras, este 15 de septiembre, EL HERALDO publica una lámina coleccionable que reúne las principales batallas del Prócer Francisco Morazán en su lucha por la Independencia y más adelante por la unión centroamericana.
La lámina denominada Históricas Batallas del Paladín Centroamericano, es una línea de tiempo que inicia en 1827 con la Batalla de la Trinidad, en el sur de Francisco Morazán, donde aplastó las tropas del general Justo Milla.
En ese lugar se erigió un monumento que recuerda la cruenta lucha que marcó el primer paso de la ascensión al poder del general.
Este hecho se convirtió en uno de los principales logros del general Morazán, ocurrida después que Milla incendió Comayagua por orden de Manuel José Arce, presidente de la Federación Centroamericana.
Otra de las batallas que registra la historia es la de Gualcho ocurrida en una hacienda de Usulután, El Salvador. Los registros históricos indican que el Paladín demostró su genio en el campo de batalla y su capacidad estratégica.
En la lista está además la Batalla de las Vueltas del Ocote, en 1830, ocurrida en San Francisco de la Paz, Olancho. Ahí Morazán demostró su capacidad de diálogo y rol como estadista.
Pero, la batalla más cruenta que lideró el Prócer es la de San Pedro de Perulapán, en El Salvador, donde derrotó a Francisco Ferrera al mando del llamado Ejército Pacificador de Centroamérica.
En la lista se cuentan además la de San Antonio, San Miguelito, Las Charcas, Invasión a Guatemala, Las Charcas, Jocoro, San Salvador, Chiquimulilla, Espíritu Santo y El Jocote, entre otras.
Francisco Morazán es el más grande prócer de la Independencia de Honduras, nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792, día en que se celebra el Día del Soldado en el país. Falleció por fusilamiento el 15 de septiembre de 1842 en San José, Costa Rica. Sus restos descansan en San Salvador.
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