EL HERALDO publica edición descargable sobre hechos de la Independencia

Tegucigalpa, Honduras.- “La Ruta de la Independencia” es el nombre de la edición coleccionable que publica EL HERALDO, en la que se resumen hechos trascendentales que marcaron la independencia de Honduras y de las demás provincias de Centroamérica. La publicación, disponible en PDF descargable, reúne varias fechas históricas en una línea de tiempo que inicia el 15 de septiembre de 1821, cuando se rompió el vínculo colonial de más de 300 años con España y las provincias declararon su independencia. Este coleccionable pretende convertirse en una fuente de consulta y un documento histórico para estudiantes y público en general, que incentive el civismo, el fervor patrio y la identidad.

La edición permite conocer y comprender de manera práctica los sucesos que siguieron a la firma del Acta de Independencia, redactada por el prócer hondureño José Cecilio del Valle. Durante el recorrido por los hechos históricos, el lector encontrará el momento en que los pliegos de la independencia llegaron a Comayagua, el 28 de septiembre de 1821. Además, podrá conocer cuánto duró la primera proclama de independencia, así como los acontecimientos relacionados con la anexión de Honduras y el resto de las provincias de Centroamérica a México y a Guatemala.