El camino hacia la independencia

Tegucigalpa, Honduras.- La independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución francesa en 1789 contribuyeron a difundir ideas de libertad, soberanía y derechos individuales que, junto con otros factores, influyeron en los procesos políticos que posteriormente se desarrollaron en las colonias americanas bajo dominio español. Los primeros territorios en los que se inició la conquista y colonización española fueron los de la isla de La Española (Haití y República Dominicana). Los españoles llegaron en 1492 y, a partir de 1493, establecieron los primeros asentamientos.

La expansión española continuó por Puerto Rico, Jamaica y Cuba, y posteriormente avanzó hacia el continente: Panamá, México, Centroamérica y Sudamérica. Es así como, desde finales del siglo XV, se estableció un dominio que durante años se enfrentó a la resistencia de los pueblos originarios, quienes fueron sometidos durante siglos a un sistema colonial que alcanzó los principales ámbitos de la vida política, económica y social. Pero a finales del siglo XVIII comenzaron a cobrar fuerza nuevas ideas políticas, influenciadas, entre otros acontecimientos, por la independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa. Esta transformación del pensamiento político terminaría contribuyendo a debilitar el poder de la Corona española sobre sus colonias americanas. No obstante, no en todas las regiones la independencia ocurrió de la misma manera.

Influencia

La independencia de las Trece Colonias británicas de América del Norte, que proclamaron ideas de libertad, representación política y derechos individuales provenientes de la Ilustración, ese movimiento cultural e intelectual que se desarrolló principalmente en Europa durante el siglo XVIII y que surgió en oposición al absolutismo monárquico y al dogmatismo religioso, contribuyó a difundir nuevos conceptos políticos que posteriormente tendrían eco en América. Cobró fuerza la idea de que el pensamiento crítico y el conocimiento científico conducían al progreso humano y a la libertad individual, principios que cuestionaban las estructuras políticas y sociales establecidas por las monarquías europeas. El historiador Guillermo Varela dice al respecto que la independencia de las colonias es la herencia de ese pensamiento, sumado a la doctrina del liberalismo político, “que plantea que la mejor forma de gobierno es aquella que subyace de la soberanía del pueblo, no del monarca”. “Una soberanía que implica que los ciudadanos se dan un gobierno, se ponen de acuerdo para que se respeten un mínimo de garantías, sobre todo el derecho a la propiedad, a la vida, a la búsqueda de la felicidad, como dice el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de 1776. Y lo único que puede llevar a cabo esto es un régimen político que tenga controles; no puede ser un rey o un ejecutivo que controle la legislación y controle el poder judicial, sino que debe haber poderes separados del Estado que sean independientes, pero, a la vez, complementarios. Es decir, el Parlamento debe funcionar en cierta relación con el Ejecutivo, con el objetivo de que se gobierne con contrapesos y límites a la autoridad de una sola persona”.

Una historia de independencias

Es así como, a partir de esas ideas de libertad que cobraron fuerza y de la crisis de las monarquías europeas, en 1804 Haití se independizó de Francia, tras una revolución iniciada en 1791. Fue un proceso diferente al de las colonias españolas, pero tuvo un enorme impacto en el contexto político del continente. En Hispanoamérica, los procesos independentistas fueron protagonizados por distintos sectores sociales, aunque en muchos territorios el liderazgo político estuvo principalmente en manos de los criollos, también participaron mestizos, indígenas, afrodescendientes y otros sectores populares, con un peso diferente según cada región.