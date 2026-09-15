Sobrios y elegantes: los presidentes de los poderes del Estado en desfiles patrios

Los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial asistieron a los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras. Así lucieron durante el evento.
El mandatario participó en la ceremonia de celebración de la independencia junto a los titulares de los poderes del Estado, legislativo y judicial.
El presidente Nasry Asfura lució un traje gris oscuro con una corbata en tono más claro.
El titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, participó en las actividades oficiales desarrolladas este 15 de septiembre.
El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, participó en la celebración del aniversario de la independencia de Honduras.
Los trajes de los funcionarios destacaron durante la ceremonia.
Los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial coincidieron durante las actividades conmemorativas por la independencia de Honduras.
Los principales representantes de los poderes del Estado acudieron a la jornada patria con atuendos acordes con la solemnidad de la ceremonia.
Otro funcionario que llegó elegantemente vestido a la ceremonia del aniversario de independencia patria fue el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.