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Sobrios y elegantes: los presidentes de los poderes del Estado en desfiles patrios

El presidente Nasry Asfura, el titular del Congreso Nacional y el presidente del Poder Judicial asistieron a las actividades con atuendos acordes con la ceremonia.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:04
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Los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial asistieron a los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras. Así lucieron durante el evento.

 Fotos: EL HERALDO.
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El mandatario participó en la ceremonia de celebración de la independencia junto a los titulares de los poderes del Estado, legislativo y judicial.
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El presidente Nasry Asfura lució un traje gris oscuro con una corbata en tono más claro.
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El titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, participó en las actividades oficiales desarrolladas este 15 de septiembre.
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El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, participó en la celebración del aniversario de la independencia de Honduras.
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Los trajes de los funcionarios destacaron durante la ceremonia.
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Los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial coincidieron durante las actividades conmemorativas por la independencia de Honduras.
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Los principales representantes de los poderes del Estado acudieron a la jornada patria con atuendos acordes con la solemnidad de la ceremonia.
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Otro funcionario que llegó elegantemente vestido a la ceremonia del aniversario de independencia patria fue el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

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