¿Cuántos bebés en Honduras nacieron un 15 de septiembre, Día de la Independencia?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Un <b>15 de septiembre</b> de 1997 mientras en las calles de Tegucigalpa marchaban cadetes, bandas marciales, palillonas y demás grupos, a la vista de cientos de espectadores, como parte de la fiesta del <b>Día de la Independencia en Honduras,</b> Nadia Raquel Villalobos estaba a punto de llegar a este mundo.Nadia es la primogénita de los dos hijos que procrearon sus padres, con una diferencia de dos años de su hermano menor. "Mis cercanos siempre me han hecho bromas al respecto, y me dicen que soy la más patriótica por cumplir ese día", expresó la joven licenciada en Periodismo.Uno de sus cumpleaños más recordados fue en su último año de educación media, celebrándolo de una forma poco convencional al tener que ser parte de los desfiles de las fiestas patrias, en lugar de quedarse en casa al ser un feriado nacional.