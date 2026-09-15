¿Cuántos bebés en Honduras nacieron un 15 de septiembre, Día de la Independencia?

Tegucigalpa, Honduras.- Un 15 de septiembre de 1997 mientras en las calles de Tegucigalpa marchaban cadetes, bandas marciales, palillonas y demás grupos, a la vista de cientos de espectadores, como parte de la fiesta del Día de la Independencia en Honduras, Nadia Raquel Villalobos estaba a punto de llegar a este mundo. Nadia es la primogénita de los dos hijos que procrearon sus padres, con una diferencia de dos años de su hermano menor. "Mis cercanos siempre me han hecho bromas al respecto, y me dicen que soy la más patriótica por cumplir ese día", expresó la joven licenciada en Periodismo. Uno de sus cumpleaños más recordados fue en su último año de educación media, celebrándolo de una forma poco convencional al tener que ser parte de los desfiles de las fiestas patrias, en lugar de quedarse en casa al ser un feriado nacional.

"Tuve que desfilar obligatoriamente por el Trabajo Educativo Social (TES) y no me encantó la idea porque quería celebrar de otra forma ja,ja,ja. Pero mis compañeros de ese momento, tomaron a bien invitarme a comer, luego de que desfilamos. Fue de los cumpleaños más lindos que he tenido", describió. En los 25 años que han transcurrido del nuevo milenio, más de 14 mil bebés nacieron justo un 15 de septiembre, según datos del Registro Nacional de las Personas (RNP) analizados por EL HERALDO. La solicitud de información pública SOL-RNP-736-2026 detalla que 7,389 de los nacidos son varones (51%) y 7,155 son niñas (49%), sumando en conjunto 14,544 personas nacidas en este feriado.

El año con más nacimientos en esta fecha fue el 2000, registrándose 762 según las inscripciones en el RNP. Le siguen 2005 y 2011 con 643 respectivamente. En contraste, a partir del 2021 los nacimientos en el 15 de septiembre han venido en picada. En ese año se reportaron 530 partos, y para 2025 disminuyeron a 324. En cálculos promedio, unos 559 bebés nacen anualmente el 15 de septiembre.

La disminución de la natalidad no es exclusiva de esta fecha en específico. Desde 2021 los nacimientos en el país han decrecido, pasando de 165 mil a 132 mil en 2024, de acuerdo a los informes de "Hechos Vitales" del INE.

"Una señal de Dios"

Más allá de la jocosidad, el nacimiento de Nadia representa para ella y su familia "una señal de Dios y la vida de que mi vida merece ser celebrada". El parto para traer a esta vida a Nadia Raquel no fue sencillo. Ese día, a su madre se le rompió la fuente, su presión arterial bajó bastante y tenía dificultades para respirar. "Al ser un día feriado casi no había personal en el hospital. Fue de milagro que pasó un doctor por ahí y le dijo ´a esta señora hay que hacerle cesárea porque se está muriendo´", relató citando lo que su madre le explicó.

Su madre le narró que en medio de todos los gritos del resto de mujeres que estaban dando a luz, una enfermera dijo "'nació un cadete, nació una peleona' y cosas por el estilo. Hoy lo cuenta riéndose pero en ese momento, (su mamá) dice que la estresó porque esa señora andaba por todo el lugar".

Las complicaciones en el parto trajeron consigo problemas de salud para Nadia a temprana edad. Una de sus arterias no se cerró (condición conocida como Ducto Arterioso Persistente), provocando que padeciera de soplo en el corazón. A sus dos años, tuvo que ser sometida a una operación de corazón abierto y todo resultó bien. Es por ello que su cumpleaños guarda un significado muy especial para su familia.