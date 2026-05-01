Partido Libre politiza marcha del Día del Trabajador en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. La movilización del Día Internacional del Trabajador, que tradicionalmente sirve como espacio de reivindicación social y laboral, estuvo marcada este viernes por la fuerte presencia de dirigentes y figuras del Partido Libertad y Refundación (Libre). Entre los asistentes destacaron la exprecandidata presidencial Rixi Moncada, el coordinador general de Libre Manuel Zelaya, el exdiputado Rasel Tomé y Octavio Pineda, ex ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) quienes marcharon junto a simpatizantes del partido portando banderas y consignas políticas.

Durante el recorrido por las principales calles de la capital, la presencia de Libre no pasó desapercibida, grupos de manifestantes señalaron que la actividad, convocada por sindicatos y organizaciones sociales para exigir mejoras laborales, reducción del costo de vida y mayor atención estatal, terminó siendo utilizada como plataforma política. Algunos sectores criticaron que la participación de altos dirigentes desvió el enfoque original de la protesta, transformando una jornada de lucha obrera en un escenario de promoción partidaria.