No hay evidencia de que Cerimedo haya dicho que Rixi Moncada ganó las elecciones en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen al consultor político argentino Fernando Cerimedo una declaración en la que supuestamente aseguró que Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), ganó las elecciones generales de Honduras de 2025 y no el actual presidente, Nasry “Tito” Asfura. Sin embargo, la afirmación es falsa. No se encontró evidencia pública de que Cerimedo haya declarado que Moncada ganó las elecciones hondureñas de 2025. Tampoco se hallaron pruebas de la supuesta declaración antes o después de su captura, ocurrida el 18 de agosto de 2026. “¿Qué pasará ahora que Fernando Cerimedo, el granjero de bots, declaró que en realidad quien ganó fue Rixi Moncada?”, dice textualmente una entrada que ha sido compartida más de 800 veces desde el 30 de agosto.

Fernando Cerimedo es un consultor político y estratega digital argentino, cofundador del medio La Derecha Diario y director ejecutivo de Numen Publicidad. Ganó notoriedad internacional como estratega de la “nueva derecha” por su presunta participación o influencia en campañas electorales de varios países latinoamericanos. La desinformación comenzó a circular después de que Cerimedo fuera capturado el 18 de agosto de 2026 por agentes bolivianos en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como informó EL HERALDO tras conocerse públicamente este caso en Bolivia. La detención ocurrió después de un ataque armado contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía lo investiga como presunto autor intelectual y posteriormente abrió otra investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Cerimedo permanece recluido preventivamente en el centro penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz de Sierra. En Honduras, Cerimedo ha sido señalado como asesor del Partido Nacional durante las elecciones generales de 2025. Su participación en esa campaña generó controversia después de su captura en Bolivia y dio contexto a las publicaciones que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

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Una búsqueda en Google con las palabras clave “Fernando Cerimedo + declaraciones + tras captura” permitió localizar un artículo de Infobae, publicado el 28 de agosto de 2026, que reproduce una carta enviada por Cerimedo desde la cárcel de Palmasola. En el documento, el consultor se refiere a su papel como colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz y niega haber tenido autorización o poder para representar a la familia presidencial. No menciona las elecciones de Honduras de 2025 ni afirma que Moncada haya ganado los comicios. La misma búsqueda permitió localizar un video con declaraciones de Cerimedo, publicado el 29 de agosto de 2026, en el que responde a las acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito. En la secuencia tampoco hace referencia a las elecciones hondureñas ni a una supuesta victoria de Moncada.