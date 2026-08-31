Cortes de luz programados este martes 1 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este martes —1 de septiembre— están contemplados trabajos de mantenimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para mejorar la red de distribución, por lo que varios sectores no contarán con electricidad.
El calendario de la ENEE programó cortes de luz desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde y, en otros sectores, hasta las 4:00 de la tarde.
La estatal eléctrica recomienda tomar las medidas necesarias ante la suspensión del servicio de energía. A continuación, el listado de sectores que se verán afectados:
Choloma, Cortés de 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde.
Colonias La Victoria, San Miguel I y II, Quintas San Miguel y López Arellano,Éxitos de Anach I y II, Las Colinas, Valle de Sula, Barnica y Santa Fe Sur, colonias La Unidad, Vista Hermosa, Las Cascadas, Lomas de las Cascadas etapas I, II y V, Cerro Verde, Rodolfo Lozano y el sector donde se encuentra Maxi Despensa.
Santa Cruz de Yojoa de las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde
Colegio de Abogados y varias aldeas, entre ellas La Pita, Arena Blanca Sur, Las Minas y La Sarrosa, La Guacamaya, El Bálsamo, Los Portales, Urraco Sur, Cristo Rey y Agua Blanca Sur, San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo y El Centro, Los Campos Llano, Barranco, Bejuco y Olivo, Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda y Finca Guanchías.
Distrito Central de las 8:10 de la mañana hasta las 4:10 de la tarde
Fábricas de Café El Indio y Maya, Explahsa, caserío Agua Blanca, Ciudad España, Segundo Batallón de Infantería, Penitenciaría Nacional, Cefas, Costuras S.A., Támara, Licorera Los Ángeles, Complejo Deportivo Pedro Atala Simón, colonia Brisas del Valle, residencial Campo Verde, Hospital Santa Rosita, Villa Los Niños, ZIP Amarateca, Támara, Guayabillas, Quebrada Honda, Cemix, colonia Hábitat, Villa El Porvenir, San Miguel Arcángel, Campamento Bethel, Cementerio Perpetuo Socorro, San Matías, Quiscamote y zonas aledañas.