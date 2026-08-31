Cortes de luz programados este martes 1 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este martes —1 de septiembre— están contemplados trabajos de mantenimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para mejorar la red de distribución, por lo que varios sectores no contarán con electricidad.

El calendario de la ENEE programó cortes de luz desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde y, en otros sectores, hasta las 4:00 de la tarde.

La estatal eléctrica recomienda tomar las medidas necesarias ante la suspensión del servicio de energía. A continuación, el listado de sectores que se verán afectados: