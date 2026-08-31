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Acusado de abusar y asesinar a Iriana: hondureño extraditable Mario Flores fue uno de los más buscados por el FBI

El hondureño deberá responder ante la justicia estadounidense por las acusaciones relacionadas con el secuestro, abuso sexual y asesinato de la menor tras más de 25 años

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 12:05
Acusado de abusar y asesinar a Iriana: hondureño extraditable Mario Flores fue uno de los más buscados por el FBI
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El hondureño Mario Roberto Flores Mejía fue entregado este domingo a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, más de 20 años después de ser señalado por su presunta participación en el secuestro, abuso sexual y asesinato de Iriana de Jesús, una niña de cinco años en Filadelfia, Pensilvania.

 Foto: Redes sociales
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Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el 29 de julio de 2000, cuando Iriana de Jesús desapareció en la ciudad estadounidense.

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De acuerdo con los antecedentes citados por las autoridades, cinco días después, el 3 de agosto, su cuerpo de la pequeña fue localizado oculto dentro de bolsas plásticas.

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Los reportes policiales señalaron que la niña presentaba signos de abuso sexual. La justicia de Pensilvania encontró como sospechoso a Flores Mejía con el caso y posteriormente emitió una solicitud judicial para que respondiera por los delitos que se le imputan.

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El Tribunal de Causas Penales de Filadelfia lo requiere por cargos que incluyen asesinato en primer grado, secuestro, agresión y abuso sexual agravado contra una menor.

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Tras permanecer prófugo durante años, el nombre del hondureño llegó a la lista de los 10 criminales más buscados del FBI en 2007. La agencia estadounidense ofreció entonces una recompensa de 250,000 dólares por información que permitiera localizarlo.

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Durante más de dos décadas, Flores Mejía permaneció fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Además de su nombre, las autoridades lo identificaban mediante los alias de “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”.

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Su paradero finalmente fue establecido en Honduras. El 11 de febrero de 2026 fue localizado en una zona montañosa de Lepaera, Lempira, donde permanecía escondido.

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Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, una luz para la familia de la pequeña, que durante años ha pedido justicia.

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Ayer, 30 de agosto, Flores Mejía fue puesto bajo custodia de agentes del FBI, quienes se encargarán de trasladarlo a Estados Unidos para que responda por el crimen de esta pequeña.

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