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“No buscamos cifras, buscamos personas”: familias claman por desaparecidos en México

Familias y colectivos colocaron alrededor de 2,300 fichas con fotografías y datos de personas desaparecidas en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, para exigir su búsqueda y localización

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 18:22
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Fotografías, fichas de búsqueda y carteles con los rostros de personas desaparecidas ocuparon este domingo el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de Ciudad de México, donde familias y colectivos reclamaron mantener visibles a quienes faltan en un país con más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas.

 Foto: EFE
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Bajo la consigna ‘Hagámosles visibles’, familiares y organizaciones se concentraron desde la mañana en la Glorieta de las y los Desaparecidos, un espacio de memoria y denuncia situado en el corazón de la capital mexicana.

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La jornada comenzó con una ceremonia ecuménica y la colocación de alrededor de 2,300 fichas con fotografías y datos de personas desaparecidas en las vallas que rodean la glorieta, además de actividades artísticas, culturales y políticas programadas durante doce horas.

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“Hay muchas personas que aún no se acercan al tema de desaparición por lo doloroso que es”, explicó durante un conversatorio Jorge Verástegui, quien busca a su hermano y a su sobrino.

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El activista destacó que las familias quieren mostrar que son “mucho más que dolor” y que en su lucha también existe “esperanza y amor” por sus seres queridos, en una jornada que incluye música, baile y otras actividades dirigidas también a quienes se solidarizan con las búsquedas.

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La movilización ocurre con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en medio de una crisis que ha llevado a las propias familias a organizar durante años búsquedas en campos, montes, fosas clandestinas y servicios forenses ante lo que denuncian como insuficiencia de las autoridades.

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Este domingo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió al Estado pasar de “administrar la crisis a erradicarla” y reclamó prevención, búsquedas inmediatas, investigaciones eficaces, identificación digna y justicia.

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“No buscamos cifras. Buscamos personas”, expresó la organización, que también alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes buscan después del ataque a balazos sufrido el sábado por Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, en Culiacán, Sinaloa.

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Las protestas se producen además dos días después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentara nuevas acciones para reforzar la búsqueda e identificación de desaparecidos, entre ellas garantizar que cada reporte tenga una carpeta de investigación y ampliar el rastreo de personas en hospitales y cárceles.

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Las autoridades informaron también que detectaron 40,628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas con trámites o actividades posteriores a su desaparición, aunque solo 6,939 cuentan hasta ahora con un reporte formal de localización.

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La jornada de este domingo no se limita a la glorieta. Colectivos de búsqueda convocaron movilizaciones desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para exigir verdad, justicia y la localización de sus familiares.

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Entre fotografías y nombres colocados sobre Reforma, las familias volvieron así a llevar al espacio público su principal reclamo: que detrás de cada registro existe una persona a la que alguien sigue esperando.

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