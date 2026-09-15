Identifican a hombre hallado ensabanado: era hermano de un policía militar activo

Tegucigalpa, Honduras.- Ismael Arturo Hernández Castro, hermano de un miembro activo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue identificado como el hombre cuyo cadáver fue encontrado envuelto en una sábana el domingo 13 de septiembre en Tegucigalpa.

La identidad fue determinada este martes 15 de septiembre por las autoridades de Medicina Forense, después de que fuera practicada la autopsia correspondiente en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La identidad del uniformado fue mantenida bajo reserva por razones de seguridad.

El cadáver de Hernández Castro había sido ingresado a la morgue capitalina en condición de desconocido. Inicialmente, su identidad no pudo ser establecida mediante las huellas dactilares.