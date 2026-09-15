Identifican a hombre hallado ensabanado: era hermano de un policía militar activo

Tegucigalpa, Honduras.- Ismael Arturo Hernández Castro, hermano de un miembro activo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue identificado como el hombre cuyo cadáver fue encontrado envuelto en una sábana el domingo 13 de septiembre en Tegucigalpa.
La identidad fue determinada este martes 15 de septiembre por las autoridades de Medicina Forense, después de que fuera practicada la autopsia correspondiente en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La identidad del uniformado fue mantenida bajo reserva por razones de seguridad.
El cadáver de Hernández Castro había sido ingresado a la morgue capitalina en condición de desconocido. Inicialmente, su identidad no pudo ser establecida mediante las huellas dactilares.
Signos de tortura
El cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana ensangrentada y presentaba signos de tortura, rastros de sangre y otras señales de violencia.
Después de que el hallazgo fuera reportado, la escena fue resguardada por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, el levantamiento fue realizado por personal de Medicina Forense y el cadáver fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público.
Una vez concluido el procedimiento forense, la identidad de Hernández Castro fue revelada y el cuerpo fue reclamado por sus familiares.
Los parientes acudieron a las instalaciones forenses para presentar la documentación requerida y completar el proceso de entrega.
El crimen deberá ser investigado para determinar dónde fue asesinado Hernández Castro, quiénes participaron y por qué su cuerpo fue abandonado envuelto en una sábana.
Hasta este martes no habían sido informadas capturas relacionadas con el homicidio. Tampoco habían sido revelados el posible móvil del crimen ni la identidad de los responsables.