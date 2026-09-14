Bomberos combaten voraz incendio de zacatera en el anillo periférico

Las llamas iniciaron a consumir con rapidez el monte seco del terreno, generando grandes llamas y columnas de humo, visibles para vecinos de la zona y conductores que circulan por el anillo.

Tegucigalpa, Honduras.- Un voraz incendio se registró en una zacatera ubicada frente a colonia Calpules, sobre el anillo periférico de la capital durante la noche de este lunes 14 de septiembre.

Ante la alerta de fuego, miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras se movilizaron hacia el lugar para sofocar el incendio, ya que la preocupación principal es que las llamas se extiendan hacia las casas y negocios que se encuentran próximos a la zacatera.

Vecinos de Calpules y Cañada permanecen pendientes de la evolución del incendio, ante la posibilidad de que las llamas se extiendan más allá de la zacatera.

Hasta ahora, se desconoce cuál es el origen del siniestro. Tampoco hay reportes de daños materiales o heridos; los bomberos siguen luchando contra el fuego evitando que la situación empeore.

Las autoridades informaron que realizarán las respectivas indagaciones para determinar cuáles fueron las causas exactas del fuego. Se espera que durante las próximas horas brinden detalles sobre lo acontecido en la zona.

Mientras tanto, los dueños de casas, complejos de bodegas y otros negocios aledaños a la zacatera en mención, ruegan porque el incendio no se extienda y les afecte directamente.

El siniestro trajo a la memoria de muchos, el derrumbe que desencadenó un incendio en un complejo cercanas a esta zona, hecho que se registró el pasado 23 de junio de 2026 y que dejó un saldo de tres personas fallecidas.