Incendio de barco deja 76 muertos y 13 desaparecidos en Filipinas

Bangkok, Tailandia.- Las autoridades de Filipinas elevaron este sábado a 76 las víctimas mortales por el incendio de un barco de pasajeros cerca de la turística isla de Corón, en el oeste del archipiélago, y rebajaron a 13 el número de desaparecidos. La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas (PCG), Noemie Cayabyab, señaló en un comunicado que durante la jornada de hoy los equipos de emergencia lograron recuperar los cuerpos de 41 fallecidos, que se suman a los 30 recobrados la víspera y los 5 hallados tras el incendio registrado la tarde del miércoles. Conforme a las pesquisas, el fuego comenzó en la bodega de carga del ferri, que partió el martes desde Manila en un trayecto de unas 12 horas, por una causa que aún no se ha podido determinar y en cuestión de segundos las llamas envolvieron a la embarcación, donde viajaban 115 pasajeros y 17 tripulantes.

Sobre la base de la lista de embarque, 13 personas permanecen desaparecidas, aunque Cayabyab no descartó esta mañana la presencia a bordo de pasajeros que no figuren en el manifiesto, durante una conferencia de prensa retransmitida en las redes sociales de los guardacostas. La portavoz dijo este sábado que buscan al capitán del navío, quien según la investigación abierta podría encontrarse entre las 43 personas que sobrevivieron al incidente -registrado cerca de la costa de Corón, en la turística provincia de Palawan y bañada por el mar de China Meridional-, sin que hayan trascendido las nacionalidades ni edades de las víctimas. Cayabyab dijo que las autoridades quieren tomar declaración al capitán para determinar su posible responsabilidad en el accidente, mientras que previamente indicó que valoran un delito de negligencia por parte de la tripulación. "Sin duda, el capitán tiene una responsabilidad y una obligación legal", afirmó hoy la portavoz.