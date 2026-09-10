Así se contuvo el incendio que arrasó una vivienda y afectó otra en el barrio El Centro

Este jueves 10 de septiembre de 2026, un incendio de grandes proporciones registrado en el barrio El Centro, de Tegucigalpa, capital de Honduras, provocó la pérdida total de una vivienda y afectó parcialmente una segunda estructura. El fuego logró ser apagado tras una intensa operación de control y extinción desarrollada por el personal de emergencia.
Al llegar, los equipos constataron que las llamas habían consumido gran parte de una vivienda y comenzaban a propagarse hacia una segunda estructura, por lo que se establecieron de inmediato las operaciones para contener el fuego y evitar que alcanzara otras construcciones cercanas.
Para controlar el siniestro, los bomberos implementaron un ataque ofensivo y coordinado desde ambos flancos del incendio, una estrategia que permitió combatir las llamas en los sectores más comprometidos y reducir el riesgo de propagación.
Durante las labores de extinción fueron desplegadas tres líneas de ataque de una pulgada y media de diámetro, con una longitud aproximada de 250 pies cada una, facilitando las maniobras de ataque directo, enfriamiento y control del fuego.
Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesario mantener un abastecimiento constante de agua, registrándose un consumo aproximado de 30,000 galones para lograr contener y extinguir completamente las llamas.
Como consecuencia del incendio, una vivienda de aproximadamente 50 por 25 metros sufrió daños totales, perdiéndose el 100% de la estructura, construida con paredes de adobe, piso de cemento, techo de láminas de zinc, madera y teja, propiedad de Regina María Pineda Galindo.
Asimismo, una segunda vivienda resultó afectada, principalmente en la estructura de madera del techo, propiedad de César Castellanos Fonseca.
Una vez controlado el incendio, los equipos iniciaron las labores de remoción y enfriamiento de los materiales afectados, además de una inspección minuciosa para localizar posibles focos de combustión y puntos calientes ocultos entre las estructuras colapsadas.
Posteriormente, debido a la extensión de las labores, se incorporó personal de la Primera Compañía para relevar a los equipos inicialmente desplegados y mantener la continuidad de las operaciones hasta asegurar completamente la zona.
Finalmente, tras una inspección integral de los sectores afectados, se confirmó la extinción total del incendio, sin presencia de llamas abiertas ni riesgo aparente de una nueva propagación, por lo que las unidades dieron por concluidas las labores y retornaron a sus respectivas bases sin más novedades.