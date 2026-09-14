Honduras registra 14 casos de sarampión, ocho son contagios locales

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó a inicios de septiembre que Honduras registra 14 casos de sarampión, de los cuales ocho son contagios locales y seis fueron importados de Guatemala. Los casos se concentran en los departamentos de Yoro, Islas de la Bahía y Cortés.

El primer caso registrado este año fue detectado el 21 de mayo mediante una prueba PCR. Se trató de un hondureño de 40 años, procedente del departamento de Yoro, quien se contagió en Guatemala.

El 11 de junio, las autoridades sanitarias informaron sobre el primer caso de sarampión autóctono, es decir, adquirido dentro del territorio nacional.

De los 14 contagios reportados, ocho son locales y seis son importados de Guatemala, país que actualmente registra 33 mil casos confirmados, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Honduras tenía más de 29 años sin registrar casos de sarampión autóctono. El repunte genera preocupación entre las autoridades sanitarias debido a la facilidad de transmisión de esta enfermedad.

El sarampión pertenece al género Morbillivirus, dentro de la familia Paramyxoviridae. Puede afectar a personas de distintas edades y se transmite mediante las gotículas procedentes de la nariz, la boca y la faringe de personas infectadas. Una persona enferma puede contagiar a entre 12 y 18 personas que no estén vacunadas.