Honduras registra 14 casos de sarampión, ocho son contagios locales

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó a inicios de septiembre que Honduras registra 14 casos de sarampión, de los cuales ocho son contagios locales y seis fueron importados de Guatemala. Los casos se concentran en los departamentos de Yoro, Islas de la Bahía y Cortés.
El primer caso registrado este año fue detectado el 21 de mayo mediante una prueba PCR. Se trató de un hondureño de 40 años, procedente del departamento de Yoro, quien se contagió en Guatemala.
El 11 de junio, las autoridades sanitarias informaron sobre el primer caso de sarampión autóctono, es decir, adquirido dentro del territorio nacional.
De los 14 contagios reportados, ocho son locales y seis son importados de Guatemala, país que actualmente registra 33 mil casos confirmados, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Honduras tenía más de 29 años sin registrar casos de sarampión autóctono. El repunte genera preocupación entre las autoridades sanitarias debido a la facilidad de transmisión de esta enfermedad.
El sarampión pertenece al género Morbillivirus, dentro de la familia Paramyxoviridae. Puede afectar a personas de distintas edades y se transmite mediante las gotículas procedentes de la nariz, la boca y la faringe de personas infectadas. Una persona enferma puede contagiar a entre 12 y 18 personas que no estén vacunadas.
Los síntomas pueden aparecer hasta 21 días después del contagio e incluyen fiebre, secreción nasal, ojos rojos y llorosos y el síntoma más característico es la erupción en la piel, según Unicef.
La enfermedad puede ocasionar complicaciones como neumonía, daño cerebral, ceguera y parto prematuro y, en los casos más graves, la muerte.
Una historia familiar marcada por el sarampión
Ruth Irías recuerda con nostalgia la década de 1990, cuando tenía apenas cinco años y su hermano cursaba su primer año de vida. Ambos presentaron fiebre, falta de apetito, debilidad y, finalmente, una erupción roja en la piel.
Los dos menores enfrentaron el sarampión. Ruth logró superar la enfermedad, pero su hermano falleció.
La vacuna contra el sarampión comienza entre los seis y 11 meses de edad, con la denominada dosis cero; a los 12 meses se aplica la segunda dosis, considerada la primera dosis, y la última corresponde a los 18 meses de edad. La vacuna se encuentra disponible de forma gratuita en los centros de salud del país.
Aunque las autoridades de la Sesal impulsaron campañas de vacunación para prevenir más casos de sarampión, la cobertura alcanzó aproximadamente el 60%, por debajo de la recomendación de mantenerla en un nivel igual o superior al 95%.
El continente americano registra más de 47,270 diagnósticos de sarampión, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Guatemala, México, Estados Unidos y Perú concentran el 95% de los casos confirmados este año.
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