El video de Nasry Asfura en los desfiles patrios en el que se escucha “fuera la racha” es un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra al presidente Nasry Asfura caminando por la pista del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, durante su entrada a los desfiles patrios de 2026, mientras de fondo supuestamente se escucha repetidamente la expresión “fuera la racha”. Sin embargo, la secuencia está manipulada. El audio no corresponde a ese momento, sino a una protesta de diputados de Libertad y Refundación (Libre) en los bajos del Congreso Nacional, registrada el 17 de marzo. “Así recibieron a Asfura en el Estadio Nacional”, señala el texto sobrepuesto en un post de TikTok que ha sido compartido más de 4,500 veces desde el 15 de septiembre.

Honduras conmemoró el 15 de septiembre de 2026 los 205 años de la Independencia de Centroamérica con actos cívicos y desfiles estudiantiles desarrollados en diferentes ciudades del país. Las actividades incluyeron la participación de centros educativos, bandas de guerra, palillonas, pomponeras y otras delegaciones. En Tegucigalpa, los actos oficiales comenzaron con el izamiento de la Bandera Nacional y la participación del presidente Nasry Asfura y otras autoridades. Posteriormente, los desfiles estudiantiles recorrieron el bulevar Suyapa hasta finalizar en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”. La consigna “Fuera la racha” es una expresión utilizada por sectores críticos del gobierno de Nasry Asfura como una forma de rechazo a su administración. Esto debido a que el término “la racha” o “activada la racha” ganó notoriedad durante la campaña presidencial de Nasry Asfura, impulsado por su difusión en TikTok y otras redes sociales, donde fue utilizado como parte de la estrategia de comunicación política del entonces candidato.

Es un montaje

Una búsqueda en Google Lens con un fragmento del video viral llevó a una publicación de Facebook de EL HERALDO que contiene la secuencia original. EH Verifica comparó la versión viral con la grabación original, que dura 2:05 minutos. El cotejo muestra que ambas contienen la misma secuencia visual: coinciden el desplazamiento de Asfura por la pista; la presencia del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y del titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, quienes caminan junto a él; los movimientos de las autoridades y del personal de seguridad, así como las graderías del estadio que aparecen al fondo. La diferencia está en el sonido. Al revisar el mismo segmento de la grabación original, no se escucha el grito “fuera la racha” que aparece en la versión difundida en redes sociales. Esto evidencia que la pista de audio del video viral no corresponde al sonido original de esas imágenes. La comparación confirma que se conservaron las imágenes del recorrido de Asfura, pero se modificó el componente sonoro del video viral.

Sobre el audio