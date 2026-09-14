Inicia conmemoración de 205 años de independencia con lectura del acta y el grito

El evento comenzó al filo de las 6 de la mañana en las instalaciones de Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y contó con la presencia del presidente Nasry Asfura , así como los embajadores de las Repúblicas de Centroamérica quienes recibieron sus pabellones nacionales de manos del alcalde y regidores, respectivamente.

Tegucigalpa, Honduras.- La conmemoración de los 205 años de independencia patria inició este martes 15 de septiembre con el histórico grito de independencia: "¡Viva Honduras, viva Centroamérica, viva la independencia!" , a voz del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien también estuvo a cargo de la lectura del acta de independencia.

Posteriormente, tras entregar el símbolo patrio mayor a los cadetes procedieron a su izamiento acompañado cada su respectivo himno nacional. Primero fue entonado el Himno Nacional de Honduras por la bande de los Supremos Poderes.

A continuación el himno de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.​​​

Junto al mandatario estuvieron los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente.

Históricamente se recuerda el 15 de septiembre de 1821 cuando las autoridades criollas de Centroamérica declararon la independencia, marcando el inicio de una nueva etapa para el país.

Se volvió uno de los actos más emblemáticos y, a la vez, peculiares de la historia centroamericana, ya que fue resultado de un proceso que involucró a toda una región en busca de soberanía.

Desde entonces el grito de independencia quedó registrado como un acto insigne de la historia de las libertad.

Al cronograma de actividades cívicas en honor de la independencia, se suman los desfiles patrios, donde estudiantes de centros educativos a nivel nacional lucen sus mejores galas, continuando con una tradición histórica que se repite todos los años.