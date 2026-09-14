Honduras despierta con tradicionales cañonazos por sus 205 años de independencia

Los cañonazos que oficializan la celebración cívica se realizan desde el Monumento a la Paz, ubicado en el cerro Juana Laínez, punto emblemático de la capital que sirve de escenario cada año.

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 15 de septiembre , la capital amaneció celebrando, al estruendo de los tradicionales cañonazos ejecutados por las Fuerzas Armadas de Honduras, dando paso al inicio de las fiestas patrias , en el marco de los 205 años de independencia .

El primer Batallón de Artillería de Campaña es el encargado de realizar el acto que combina la disciplina y el sentido de identidad nacional.

Durante el inicio del acto estuvieron presentes autoridades del gobierno del presidente Nasry Asfura y de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA).

La tradición establece que los 21 cañonazos se dividen en tres momentos clave. Las primeras siete detonaciones inician a las 6:00 de la mañana, siete al mediodía y las últimas a las 6:00 de la tarde.

El primer estruendo del amanecer coincide con la izada de la Bandera Nacional. Cada disparo representa el honor y el fervor patrio y el respeto de las FF AA hacia la nación durante esta fecha especial.

Cabe destacar que la altura del Cerro Juana Laínez y su cercanía con el centro de la capital permiten que el sonido de las detonaciones se expanda en gran parte de la ciudad.

La tradición de los cañonazos de salva se mantiene como un símbolo de identidad que representa un vínculo entre el tiempo en que se logró la soberanía y el presente democrático.

Así, entre actos protocolarios, Honduras da inicio a la conmemoración de un año más de independencia patria, con las Fuerzas Armadas de Honduras rindiendo honor a la patria desde lo alto del cerro Juana Laínez este martes 15 de septiembre.