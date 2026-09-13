Estos sectores tendrán controles de seguridad durante los desfiles del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 28 puntos de control de seguridad serán establecidos en distintos sectores de la capital como parte del dispositivo que se prepara para los desfiles patrios del 15 de septiembre, cuando Honduras conmemorará los 205 años de Independencia.

La portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Riccy Montoya, informó que las autoridades todavía trabajan en la orden de operaciones que definirá la distribución definitiva de los agentes y recursos durante la jornada.

Sin embargo, explicó que ya existen varios puntos de control confirmados en los principales accesos viales que serán utilizados por los participantes y asistentes a las actividades patrias.

Uno de los controles estará ubicado en el bulevar Suyapa, en la intersección hacia el bulevar Centroamérica, mientras que otro se instalará en sentido contrario, en el bulevar Centroamérica, en la intersección hacia el bulevar Suyapa.

También se contempla un punto de control en las inmediaciones del Tecnicentro Dunlop, como parte de la vigilancia de los sectores con alta circulación vehicular durante los desfiles.

Otro de los controles estará ubicado en la intersección de Loma Linda hacia el bulevar Suyapa, además de un punto en las cercanías de la sede del Partido Liberal.

La planificación incluye igualmente vigilancia en el puente aéreo que conduce hacia el supermercado La Colonia, así como dos puntos en el bulevar Juan Bosco, en las intersecciones hacia el bulevar Suyapa.

En las cercanías del Hospital Escuela también habrá presencia de los equipos de seguridad. Uno de los puntos estará localizado en la calle La Salud, frente al centro asistencial, mientras otro se instalará en la calle de la Morgue.

La lista de controles continúa frente a Radio América, además de dos puntos en el sector de Plantas Tropicales, uno ubicado en el semáforo y otro en la parte posterior.

También se contempla vigilancia en la calle Medina, a la altura de Placas Fúnebres DTF, así como en la calle donde se encuentra la clínica Dental Panorámicas y en la calle de Indupuertas.